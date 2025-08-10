ÆâÀîÀ»°ì»á¡¢8·îÂÇ·âÀä¹¥Ä´¤ÎDeNA¡¦²ÜÌ¾¤ÎÂÇ·â¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦·Á¤è¤ê¤â¡×¡Ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü DeNA 3 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã18²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢DeNA¡¦²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç8·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨.474¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î²ÜÌ¾¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢µð¿ÍÀèÈ¯¡¦ËôÌÚÅ´Ê¿¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ö¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡Ö³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î³ÑÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡²ÜÌ¾¤ÏÂ³¤¯1¡Ý0¤Î3²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ËôÌÚ¤«¤é¥é¥¤¥È¤ØÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëµ¾Èô¡£2¡Ý3¤Î7²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢ÀÐÀîÃ£Ìé¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡Ö²ÜÌ¾Áª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦·Á¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÎÏ¶¯¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ÎÉôÊ¬¤¬ÎÏ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤ê½Ð¤·¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÜÌ¾¤Ï3¡Ý4¤Î9²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î142¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°°ÂÂÇ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î²ÜÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÀî»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë