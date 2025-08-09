40代以降の不調は男性更年期かも? ホルモンの減少と心や体の異変を医師に聞く

「疲れがとれない」「なんだか気分が沈む」「夜中に何度も目が覚める」こうした体調の変化を、年のせいだと見過ごしていませんか? 男性ホルモンの減少による更年期障害かもしれません。あまり知られていませんが、男性にも女性と同じようにホルモンバランスの乱れによって起こるLOH症候群という状態があります。今回はLOH症候群について速水先生に伺いました。

監修医師：

速水 悠太郎（ぐみょうじ泌尿器科）

関西医科大学医学部卒業。関西医科大学附属枚方病院（現・関西医科大学附属病院）、大阪府済生会野江病院などの勤務を経た2020年、神奈川県横浜市に「ぐみょうじ泌尿器科」開院。幅広い知識と経験から、最適な医療をおこなうよう心掛けている。日本泌尿器科学会認定専門医。日本がん治療認定医機構、日本排尿機能学会、日本泌尿器腫瘍学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、日本腎泌尿器疾患予防医学研究会の各会員。

編集部

ホルモンバランスの乱れによる体調の変化って、男性にも起こるのでしょうか？

速水先生

起こります。「LOH症候群（加齢男性性腺機能低下症候群）」という名称があるくらいです。女性には「閉経」という劇的な変化がありますので、更年期障害を自覚しやすいですし、発症も閉経後の数年に限られています。他方の男性は、徐々に男性ホルモンの分泌が減少するので、「いよいよ来たか」といった自覚をすることが難しく、長期化の傾向にあります。

編集部

ズバリ、性欲の低下やED（勃起障害）のことでしょうか？

速水先生

必ずしもそうとは限りません。①性欲の低下やEDに加え、②うつ状態、不安、疲労感といった精神症状、③発汗、ほてり、頻尿、睡眠障害などの身体症状もあります。更年期障害由来のうつ症状は、精神科を受診しても、なかなか快方に向かえないと思います。

編集部

更年期障害と老化は、異なるのですか？

速水先生

一般には、「年のせい」や「別の病気」と勘違いしている方が多いようです。「年のせい」と言えばそうなのですが、更年期障害は、正しい治療により回復が望める症候群です。心身の変化を変化として受け止めて、まずは受診してみてください。

編集部

医療機関で検査すればわかりますか？

速水先生

わかります。新しい分野なので未発達なところはあるものの、「加齢男性性腺機能低下症候群診療の手引き」というガイダンスに、検査や問診、治療方法が記載されています。なお、LOH症候群の受診先としては、泌尿器科を推奨します。

