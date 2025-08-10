¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»Ä¸º¾¯¡Û £Î£Ô£Ô¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¡¢£Ó£Â
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î1Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î7·î25Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1620ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-18,151¡¡¡¡ 98,361¡¡¡¡ 13.22
£²¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-5,915¡¡¡¡ 73,125¡¡¡¡¡¡9.01
£³¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-3,209¡¡¡¡ 29,357¡¡¡¡ 15.67
£´¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡-2,052¡¡¡¡ 19,939¡¡¡¡¡¡2.34
£µ¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,706¡¡¡¡¡¡4,485¡¡¡¡¡¡1.35
£¶¡¥<3382> ¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡¡¡-1,680¡¡¡¡¡¡6,235¡¡¡¡¡¡3.44
£·¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,455¡¡¡¡ 40,206¡¡¡¡¡¡2.11
£¸¡¥<2914> £Ê£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,347¡¡¡¡¡¡1,946¡¡¡¡¡¡3.38
£¹¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,234¡¡¡¡ 18,531¡¡¡¡¡¡3.28
10¡¥<9509> ËÌ³¤ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-967¡¡¡¡¡¡6,863¡¡¡¡¡¡3.17
11¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-697¡¡¡¡¡¡8,259¡¡¡¡¡¡7.38
12¡¥<4503> ¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-696¡¡¡¡¡¡2,534¡¡¡¡¡¡2.25
13¡¥<9613> £Î£Ô£Ô¥Çー¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡-685¡¡¡¡¡¡¡¡168¡¡¡¡ 54.32
14¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-591¡¡¡¡¡¡5,895¡¡¡¡¡¡4.78
15¡¥<9424> ÆüËÜÄÌ¿® ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-548¡¡¡¡¡¡7,796¡¡¡¡ 11.07
16¡¥<7751> ¥¥ä¥Î¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-546¡¡¡¡¡¡2,788¡¡¡¡ 13.92
17¡¥<7003> »°°æ£Å¡õ£Ó ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-505¡¡¡¡¡¡4,660¡¡¡¡¡¡2.81
18¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-480¡¡¡¡¡¡2,786¡¡¡¡¡¡2.57
19¡¥<8801> »°°æÉÔ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-467¡¡¡¡¡¡2,544¡¡¡¡¡¡7.90
20¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡7,121¡¡¡¡ 13.26
21¡¥<6753> ¥·¥ãー¥× ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-451¡¡¡¡¡¡4,145¡¡¡¡¡¡2.36
22¡¥<3341> ÆüËÜÄ´ºÞ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-433¡¡¡¡¡¡¡¡204¡¡¡¡¡¡0.37
23¡¥<6254> ÌîÂ¼¥Þ¥¤¥¯¥í¡¡¡¡¡¡¡¡-427¡¡¡¡¡¡1,224¡¡¡¡¡¡1.05
24¡¥<6472> £Î£Ô£Î ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-397¡¡¡¡¡¡1,317¡¡¡¡¡¡1.11
25¡¥<8628> ¾¾°æ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-376¡¡¡¡¡¡1,685¡¡¡¡ 10.00
26¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-328¡¡¡¡¡¡1,381¡¡¡¡¡¡0.82
27¡¥<1605> £É£Î£Ð£Å£Ø ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-328¡¡¡¡¡¡3,339¡¡¡¡¡¡5.43
28¡¥<5803> ¥Õ¥¸¥¯¥é ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-317¡¡¡¡¡¡2,396¡¡¡¡¡¡0.63
29¡¥<7269> ¥¹¥º¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-304¡¡¡¡¡¡1,667¡¡¡¡¡¡6.07
30¡¥<5482> °¦ÃÎ¹Ý ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-295¡¡¡¡¡¡1,155¡¡¡¡ 13.02
31¡¥<6701> £Î£Å£Ã ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-294¡¡¡¡¡¡1,706¡¡¡¡¡¡3.02
32¡¥<4568> Âè°ì»°¶¦ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-292¡¡¡¡¡¡3,102¡¡¡¡ 12.02
33¡¥<9743> Ã°ÀÄ¼Ò ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-292¡¡¡¡¡¡¡¡442¡¡¡¡¡¡3.03
34¡¥<7732> ¥È¥×¥³¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-288¡¡¡¡¡¡¡¡ 70¡¡¡¡¡¡1.12
35¡¥<2353> ÆüËÜÃó¼Ö¾ì ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-287¡¡¡¡¡¡¡¡994¡¡¡¡¡¡1.92
36¡¥<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-284¡¡¡¡¡¡4,301¡¡¡¡ 17.08
37¡¥<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-262¡¡¡¡¡¡2,843¡¡¡¡¡¡1.96
38¡¥<3992> ¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡-261¡¡¡¡¡¡1,270¡¡¡¡¡¡3.26
39¡¥<3132> ¥Þ¥¯¥Ë¥«£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡2,333¡¡¡¡ 24.74
40¡¥<9831> ¥ä¥Þ¥À£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-252¡¡¡¡¡¡2,069¡¡¡¡¡¡4.15
41¡¥<5016> £Ê£Ø¶âÂ° ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-250¡¡¡¡ 11,699¡¡¡¡ 86.98
42¡¥<7832> ¥Ð¥ó¥Ê¥à£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-246¡¡¡¡¡¡¡¡705¡¡¡¡¡¡6.69
43¡¥<4344> ¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-243¡¡¡¡¡¡6,312¡¡¡¡¡¡4.63
44¡¥<9503> ´ØÀ¾ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-241¡¡¡¡¡¡3,755¡¡¡¡ 11.48
45¡¥<7238> ¥Ö¥ìー¥ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-237¡¡¡¡¡¡3,521¡¡¡¡ 15.84
46¡¥<8016> ¥ª¥ó¥ïー¥É ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-231¡¡¡¡¡¡1,000¡¡¡¡¡¡7.88
47¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-226¡¡¡¡¡¡3,204¡¡¡¡¡¡2.25
48¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-223¡¡¡¡¡¡5,461¡¡¡¡¡¡2.80
49¡¥<9504> Ãæ¹ñÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-217¡¡¡¡¡¡4,805¡¡¡¡ 23.24
50¡¥<6958> ÆüËÜ£Ã£Í£Ë ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡1,845¡¡¡¡ 13.37
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹