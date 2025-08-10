¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»Ä¸º¾¯¡Û ÆüËÜÃó¼Ö¾ì¡¢£Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¢»°É©½Å
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î1Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î7·î25Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1620ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<2353> ÆüËÜÃó¼Ö¾ì ¡¡ ¡¡¡¡-4,480¡¡¡¡¡¡¡¡517¡¡¡¡¡¡1.92
£²¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡-4,029¡¡¡¡¡¡8,509¡¡¡¡¡¡2.34
£³¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,405¡¡¡¡¡¡5,658¡¡¡¡¡¡3.28
£´¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,378¡¡¡¡¡¡3,042¡¡¡¡¡¡5.48
£µ¡¥<3665> ¥¨¥Ë¥°¥â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,092¡¡¡¡¡¡¡¡163¡¡¡¡ 14.58
£¶¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡-1,039¡¡¡¡¡¡6,604¡¡¡¡¡¡4.59
£·¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-980¡¡¡¡¡¡3,300¡¡¡¡¡¡2.44
£¸¡¥<3662> ¥¨¥¤¥Áー¥à ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-825¡¡¡¡¡¡¡¡467¡¡¡¡¡¡0.59
£¹¡¥<3539> £Ê£Í£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-721¡¡¡¡¡¡¡¡ 67¡¡¡¡¡¡1.84
10¡¥<2217> ¥â¥í¥¾¥Õ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-593¡¡¡¡¡¡¡¡ 86¡¡¡¡¡¡0.29
11¡¥<4676> ¥Õ¥¸£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-585¡¡¡¡¡¡1,901¡¡¡¡¡¡1.22
12¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-546¡¡¡¡¡¡1,278¡¡¡¡¡¡5.00
13¡¥<7261> ¥Þ¥Ä¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-529¡¡¡¡¡¡1,811¡¡¡¡¡¡3.64
14¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-485¡¡¡¡¡¡1,348¡¡¡¡¡¡9.72
15¡¥<2170> £Ì£É£Î£Ë¡õ£Í¡¡¡¡¡¡¡¡-410¡¡¡¡¡¡¡¡ 91¡¡¡¡¡¡5.90
16¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-409¡¡¡¡¡¡1,139¡¡¡¡¡¡2.15
17¡¥<3193> ¥¨¥¿ー¥Ê¥ë£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-383¡¡¡¡¡¡¡¡142¡¡¡¡¡¡0.74
18¡¥<6301> ¥³¥Þ¥Ä ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-381¡¡¡¡¡¡¡¡287¡¡¡¡¡¡3.80
19¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-328¡¡¡¡¡¡1,900¡¡¡¡¡¡3.41
20¡¥<7003> »°°æ£Å¡õ£Ó ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-288¡¡¡¡¡¡1,657¡¡¡¡¡¡2.81
21¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-274¡¡¡¡¡¡1,501¡¡¡¡¡¡3.66
22¡¥<9107> Àîºêµ¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-264¡¡¡¡¡¡2,568¡¡¡¡¡¡1.56
23¡¥<6535> ¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡-264¡¡¡¡¡¡¡¡189¡¡¡¡¡¡2.96
24¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡¡¡-262¡¡¡¡¡¡¡¡731¡¡¡¡ 16.36
25¡¥<7383> ¥Í¥Ã¥È¥×¥í ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-240¡¡¡¡¡¡¡¡779¡¡¡¡¡¡9.26
26¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-231¡¡¡¡¡¡¡¡ 88¡¡¡¡ 19.89
27¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-229¡¡¡¡¡¡3,330¡¡¡¡¡¡1.35
28¡¥<7211> »°É©¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-214¡¡¡¡¡¡2,272¡¡¡¡¡¡2.20
29¡¥<5801> ¸Å²ÏÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-213¡¡¡¡¡¡1,061¡¡¡¡¡¡1.18
30¡¥<3382> ¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡-209¡¡¡¡¡¡1,811¡¡¡¡¡¡3.44
31¡¥<4005> ½»Í§²½ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-206¡¡¡¡¡¡1,020¡¡¡¡¡¡9.99
32¡¥<3341> ÆüËÜÄ´ºÞ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-198¡¡¡¡¡¡¡¡551¡¡¡¡¡¡0.37
33¡¥<8035> Åì¥¨¥ì¥¯ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-194¡¡¡¡¡¡¡¡279¡¡¡¡ 11.13
34¡¥<7270> £Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡¡¡¡¡¡¡¡-176¡¡¡¡¡¡¡¡966¡¡¡¡¡¡0.68
35¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-168¡¡¡¡¡¡¡¡692¡¡¡¡¡¡6.41
36¡¥<9101> Í¹Á¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-166¡¡¡¡¡¡1,433¡¡¡¡¡¡1.39
37¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-166¡¡¡¡¡¡1,083¡¡¡¡¡¡2.57
38¡¥<4552> £Ê£Ã£Ò¥Õ¥¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-149¡¡¡¡¡¡¡¡251¡¡¡¡ 15.31
39¡¥<7683> £×£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-147¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¡¡¡¡111.62
40¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡¡¡-145¡¡¡¡¡¡¡¡534¡¡¡¡ 10.79
41¡¥<8252> ´Ý°æ£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-144¡¡¡¡¡¡¡¡249¡¡¡¡¡¡0.54
42¡¥<7269> ¥¹¥º¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡¡¡274¡¡¡¡¡¡6.07
43¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-136¡¡¡¡¡¡¡¡676¡¡¡¡ 11.16
44¡¥<7974> Ç¤Å·Æ² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-134¡¡¡¡¡¡1,527¡¡¡¡¡¡2.22
45¡¥<7071> ¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-133¡¡¡¡¡¡2,180¡¡¡¡¡¡0.97
46¡¥<6594> ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-131¡¡¡¡¡¡¡¡702¡¡¡¡¡¡7.67
47¡¥<7936> ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-131¡¡¡¡¡¡¡¡363¡¡¡¡¡¡3.60
48¡¥<9602> ÅìÊõ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-128¡¡¡¡¡¡¡¡362¡¡¡¡¡¡0.86
49¡¥<9697> ¥«¥×¥³¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-116¡¡¡¡¡¡¡¡112¡¡¡¡ 17.58
50¡¥<6315> £Ô£Ï£×£Á ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-114¡¡¡¡¡¡2,814¡¡¡¡¡¡1.95
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹