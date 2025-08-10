Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ü¥ë¥·¥Á¡×¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤È¤Î¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É ²ñÏÃ¤ÏÌë¤òÅ°¤·¤Æ³Ð¤¨¤¿¥í¥·¥¢¸ì¤Ç ¡ÚÀï¸å80Ç¯ ÂçÀÐË®É§¼èºàµ④¡Û
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤ÎÍÞÎ±¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢°ÖÎîÈê¤Ç¶¡²Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢µì¥½Ï¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Î²¼¡¢ÆüËÜÊ¼¤¬¶¯À©Ï«Æ¯¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥ó¥´¥ë¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍÞÎ±¼Ô¤ÏÌó57Ëü5000¿Í¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤àÄ¹ß·½ÕÃË¤µ¤ó¡Ê100ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¥éー¥²¥ê¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¥í¥·¥¢¸ì¤òÆÈ³Ø¤Ç³Ø¤Ó¡¢300¿Í¤ÎÉô²¼¤òÂ«¤Í¤ëÃæÂâÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÈà½÷¤«¤é¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÅ¨¹ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¿ー¥Ë¥ã¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¡¢¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç80Ç¯´ÖÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿°ïÏÃ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë²ò¶Ø¤¹¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³µ¤È¤·¤Æ¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥ー¤À¤Ã¤¿¡×
½ÕÃË¤µ¤ó¤Î¶¯À©Ï«Æ¯Àè¤ÏÃº¹Û¤«¤é¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ø¤È¤«¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»öÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¿ー¥Ë¥ã¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êÏ«Æ¯´Ä¶¤Ï·àÅª¤Ë¹¥Å¾¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥ー¤À¤Ã¤¿¡×½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¤½¤¦Òì¤¤¤¿¡£
¶Ë´¨¤Ç¤ÎÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¿¤òºï¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¾ÎÏ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
Îô°¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÆùÂÎ¤Î¹ó»È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½Ï¢Ê¼¤Î´Æ»ë²¼¤Ç¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÍÞ°µ¤Ï³Î¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¼ÔÌó57Ëü5000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÌó5Ëü5000¿Í¡£
¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êì¹ñ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¼ã¼ÔÃ£¤âÂ¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥Ù¥ê¥¢¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¾ï¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»à¤Î¶²ÉÝ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¿·¤¿¤ÊÏ«Æ¯¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ²òÂÎ¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½Ï¢Ê¼¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ð¤é¤·¡¢¹½Â¤¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¼Ö¤Ï¼ç¤Ëºî¶ÈÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ü¥Æ¥£¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ËÃ±½ã¤Ê¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ìë¡¢²æ¤¬²È¤Ë¿©»ö¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤³¤³¤Ç¤â¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ï¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥½Ï¢Ê¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î°û¤ß¹þ¤ß¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÆüËÜÊ¼¤Ø¤Î»Ø¼¨¤âÅª³Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÂâÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢¥½Ï¢Ê¼¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¹©¾ìÄ¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÊáÎº¤Î¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ìë¡¢²æ¤¬²È¤Ë¿©»ö¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×
Åö»þ¡¢ÆüËÜÊ¼¤ÏÊáÎº¤È¤·¤Æ¡¢ÁáÄ«¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç¶¯À©Ï«Æ¯¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ËþÂ¤Ê¿©»ö¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¶õÊ¢¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£Ãº¹Û¤ä¹©¾ì¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÃ±Ä´¤ÊÆü¡¹¤ÎÏ¢Â³¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¹©¾ìÄ¹¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£º¤ÏÇ¤·¤¿¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÎ¿Í¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä°ÊÍè¤À¤í¤¦¤«¡£´ØÅì·³¤È¤·¤ÆËþ½£¤«¤é¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ø¤ÈÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢ÊáÎº¤È¤·¤ÆÊá¤é¤ï¤ì¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½Æ¤ò¥Ä¥ë¥Ï¥·¤ËÂå¤¨¡¢ÂÑ¤¨Æñ¤¶þ¿«¤äÌ·½â¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£½ÕÃË¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢Ä¹Ç¯ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Í³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÂçÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Î
Ãæ¡¢Àã¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ë²»¤È¼«Ê¬¤ÎÅÇ¤¯Â©¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÅô¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¹©¾ìÄ¹¤Î¼«Âð¤ÏÌÚÂ¤¤Î¥í¥Ã¥¸É÷¤Î·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Á¥«¤«¤é·Ò¤¬¤ë±ìÆÍ¤«¤é¤Ï¡¢Çò¤¤±ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©¤Á¾º¤ê¡¢Ìë¶õ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¼êÎÁÍý
½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¹©¾ìÄ¹¤ÈÉ×¿Í¤¬¡Ö¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î´é¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¸«¤»¤ë´é¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×
½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¥í¥·¥¢¿Í¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¼ã¤¤½÷À¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡¢¥Ï¥ë¥ª¡×
½ÕÃË¤µ¤ó¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤½¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¹©¾ìÄ¹¤Î¤Ò¤È¤êÌ¼¤Î¥¿ー¥Ë¥ã¤â¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤Î´é¤È¤Ï°ã¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤ä¤ä»È¤¤¸Å¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤´ÃÚÁö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¼êÎÁÍý¤Î¥Ü¥ë¥·¥Á¤¿¤Ã¤¿¡£
¤ä¤ä»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬É¡¹Ð¤ò»É·ã¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿©Íß¤¬Áý¤·¤¿¡£¶õÊ¢¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿°ßÂÞ¤¬¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤À¤Ã¤¿¡£¥¹ー¥×¤Ë¥¹¥×ー¥ó¤òÆþ¤ì¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Óー¥Ä¤Î¿¼¹È¤Î¿§¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¥¹ー¥×¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ñºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥Þ¥ÈÉ÷Ì£¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£²ñÏÃ¤â¤½¤³¤½¤³¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥ë¥·¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¡£
»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¤Ï²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò
¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡×¤È¥¿ー¥Ë¥ã¿Æ»Ò¤«¤é¾Ð¤¤¤¬¤ª¤¤ë¤Û¤É¡¢¿©¤ÙÊý¤¬³ê·Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿ー¥Ë¥ã¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤È»×¤¦
¤È¡¢¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤êÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ì¤¬¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£³Ð¤À¤è¡×
¥¿ー¥Ë¥ã¤Î¥Ü¥ë¥·¥Á¤âËº¤ìÆñ¤¤µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ£¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤ê¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éô²¼¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºá°´¶¤Ê¤É¤ÏÈù¿Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿Æü¤Ï¡¢Ì¯¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±Èè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»Å»ö¤Ç¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬Þý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¿ー¥Ë¥ã¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚCBC¥Æ¥ì¥ÓÏÀÀâ¼¼Ä¹ ÂçÀÐË®É§¡Û
