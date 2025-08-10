全国高等学校総合体育大会（インターハイ）相撲競技が9日、鳥取市のヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館で開催された。大会2日目のこの日は、団体予選2〜3回戦と体重無差別で争われる個人戦の決勝トーナメントが行われた。

個人戦は澤田一輝（東京・目黒日大3年）が頂点に立ち、高校横綱に輝いた。優勝候補が続々と敗れ、準決勝進出者はいずれも全国大会入賞経験のない4人という波乱の展開。澤田は準決勝で甲斐田龍馬（足立新田3年）との東京勢対決を制し、決勝は永松慧悟（埼玉栄2年）を突き放してから右上手を引いて一気に前に出て押し倒した。土俵上では喜びは表さず、土俵を降りると両膝をついて両手を広げて天を仰ぐパフォーマンスで会場を沸かせた。「最高です。まさか勝てるとは思わなかった…本当最高です。これ夢ですか？」。優勝が決まった直後は夢見心地の様子だった。

小4から相撲を始めた澤田は、これまで全国のタイトルとは無縁。最高実績は今年3月の全国高校選抜大会32強で「優勝は都大会で1度あるぐらい」だった。目黒日大高は現在部員が3年生2人しかおらず、今年度限りで一時休部となる見込み。昨年の夏からは部の稽古にほとんど参加せず、父と一緒に総合格闘技やボクシングのトレーニングに取り組んで体を鍛えてきた。176センチ、140キロで固太りの肉体。将来の夢は「角界のチャンピオン、横綱ですね」と力強く語り、大学には進学せず大相撲に進むことを明言した。この結果で三段目付け出し資格を取得。12月の全日本選手権で8強に入れば幕下付け出しで初土俵を踏むこととなる。目黒日大高から全国優勝者が出るのは、2022年全国高校選抜大会のファンベク・カジムラト以来。東京勢の高校横綱は、1995年の矢島健一（目黒高）以来30年ぶりとなった。

準優勝は、大相撲の三段目・若雷（18＝雷部屋）の弟で埼玉栄2年の永松慧悟。これまでの最高実績（全国高校金沢大会16強）を大きく上回り2年生ながら決勝進出という活躍にも「うれしいけど悔しい」と素直な心境を語った。身長183センチ、体重120キロの均整の取れた体格。準決勝では、194センチの長身で肩越しの上手から振り回す規格外の相撲で勝ち進んできたチョローンバートル・サンチルガリデ（鳥取城北2年）に両まわしを取られながらも右からの上手投げで破った。

元大関・琴光喜の長男で元中学横綱の田宮愛喜（埼玉栄2年）は、準々決勝で甲斐田龍馬に敗れてベスト8。決勝トーナメント2回戦では、全国高校金沢大会優勝者の井上泰我（鳥取城北3年）を左四つから一気の寄りで圧倒して強さを示した。「金沢大会では圧倒的に負けていたので、勝った時はうれしかった。今日は体が動けていて良い相撲が取れた」。優勝も狙えただけに「悔しい方が大きい」と話し、翌日の団体戦へ修正を誓った。

優勝候補の選手では、昨年の世界ジュニア選手権重量級優勝で今年既に全国大会2冠の麻田遥人（和歌山・箕島3年）が決勝トーナメント1回戦で敗退。前日の予選でも1敗するなど本調子ではない様子で、この日は山下正清（熊本・文徳3年）に寄り倒しで敗れた。今年の世界ジュニア選手権重量級日本代表に内定している尾川蓮太（熊本農業2年）と、全国高校選抜大会準優勝の本間侑亮（石川・金沢市立工業3年）はそれぞれ県予選で敗れたため出場できなかった。

大会最終日の10日は、体重別の個人戦（80キロ未満級、100キロ級）と、団体予選を勝ち抜いた32校による決勝トーナメントが行われる。

▽個人戦 優秀32選手決勝トーナメント2回戦

澤田一輝（東京・目黒日大3年） 寄り倒し 中村颯斗（石川・金沢学院大附属1年）

川崎永遠（鳥取城北2年） はたき込み 山下正清（熊本・文徳3年）

田宮愛喜（埼玉栄2年） 寄り切り 井上泰我（鳥取城北3年）

甲斐田龍馬（東京・足立新田3年） すくい投げ 長島吏夢（和歌山・箕島2年）

稲富央樹（大阪・近大附属3年） はたき込み 和田野翔哉（京都・日吉ケ丘2年）

サンチルガリデ（鳥取城北2年） 寄り切り 梅村宗佑（岐阜農林3年）

永松慧悟（埼玉栄2年） はたき込み 平野修良斗（神奈川・向の岡工業3年）

中西鋭（三重・宇治山田商業3年） 押し出し 安岡風琥（静岡・飛龍3年）

▽準々決勝

澤田一輝 送り出し 川崎永遠

甲斐田龍馬 引き落とし 田宮愛喜

サンチルガリデ 上手投げ 稲富央樹

永松慧悟

▽準決勝

澤田一輝 寄り倒し 甲斐田龍馬

永松慧悟 上手投げ サンチルガリデ

▽決勝

澤田一輝 押し倒し 永松慧悟

◇澤田 一輝（さわだ・いっき）2007年（平19）7月23日生まれ、埼玉県三郷市出身の18歳。小4から相撲を始め、柏相撲少年団、葛飾白鳥相撲教室、入間少年相撲クラブなどで稽古。レスリングと柔道も並行して取り組んだ。三郷北中3年時に全中出場。目黒日大高に進学し、今年3月の全国高校選抜大会32強。5月の関東大会無差別級3位。身長1メートル76、体重140キロ。