わんこを散歩させていたところ、子猫がひょっこり現れて家までついてきたのだそう。そのまま保護して迎え入れたところ、想像以上に早く家に馴染み、わんこたちにも慣れ親しむ姿に「慣れるの早すぎてしぬ」「野良猫ってこんなに懐くの！？」「立派な犬になるんやで」といった声が寄せられました！

【動画：犬の散歩中にふらふらと歩く子猫と出会った結果…家に帰ると？→まさかの展開】

わんこの散歩中に後ろをついてきた子猫

TikTokアカウント『チビファミリーのオーナー』さまに投稿され話題になっているのは、愛犬の散歩中にフラフラと夜道を歩いていた子猫との出会いがまとめられたもの。

ある日、いつものように愛犬たちの散歩へ出かけた飼い主さん。すると、夜道をフラフラと1匹で彷徨い歩く小さな子猫と遭遇したのだそう。子猫は野良猫なのか捨て猫なのか定かではありませんが、とても人懐こく、ニャーニャーと鳴きながら追いかけてきたのだそう。

愛犬のチワワたちに警戒吠えされながらも、どうやらとてもお腹が空いていたようで助けを求めるようについてきたという子猫。

そのまま家に帰ると、なんと玄関まで一緒に入ってきたというから驚きです！子猫をそのまま放っておくわけにもいかず、とりあえず玄関で一緒に遊んでみることにしたという飼い主さん。

どうやらお家を気に入ってくれた様子の子猫を見て、飼い主さんもそのままお家でお世話をすることを決意。その日のうちに猫用のトイレを買って帰ると、すぐにトイレをマスターしたそうです！

驚くほど早くお家に馴染む姿にほっこり

さらに、翌日になると飼い主さんの膝の上を独り占めして、顎をなでなでしてもらい、さらにはお腹も出して見せるほど！優しい飼い主さんに安心したのか、とてもリラックスした表情を見せていたとか。

しかし、ずっとお外にいたこともあり、体にノミがいたため、健康状態をチェックしてもらうことも兼ねて病院へ。すると、生後3ヶ月ほどだと判明！また、マイクロチップも入っていないようで、正式に飼い主さんのお家の一員になることが決定したといいます。

早速ケージを準備し、「くう」と名付けられた子猫をケージの中へと入れると、チワワたちが目の前に殺到！「家族になるの？」「これからよろしくね！」と代わる代わる挨拶するように集まってきたのだそう。

さらに、ケージの前で子猫と遊ぶ素振りを見せたり、子猫が部屋に出ていると温かく受け入れて一緒に過ごす様子も見せていたとか！こんなに早く馴染むなんて、相性が良かったのでしょう。

飼い主さんも最初はチワワたちとの相性を心配していたといいますが、一緒に水を飲んだり遊んだり、そばでリラックスしたりと長年一緒に暮らしていたかのような馴染み具合にほっと一安心したそうです。

これからはくうちゃんが加わり、4匹のわんこと1匹の猫さんで仲良く楽しく暮らしていってくださいね！

わんこたちとのやりとりにもほっこり

あまりにも人懐こく、わんこたちともすぐに打ち解けるくうちゃんの様子には、TikTokユーザーも大歓喜！投稿には18万件以上もの高評価がつき、「慣れるの早すぎてしぬ」「野良猫ってこんなに懐くの！？」「立派な犬になるんやで」とその人懐こさに驚く人が続出しています。

TikTokアカウント『チビファミリーのオーナー』さまには、くうちゃんをお迎えしてから現在までの様子も投稿されており、チワワとくうちゃんの現在の関係性も見ることができますよ！

くうちゃん、チビファミリーの皆さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チビファミリーのオーナー」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。