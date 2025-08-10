参政党の梅村みずほ参院議員が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、日の丸への思いをつづった。

東京・新宿で行われた参政党の街頭演説の動画を掲載。「大きくバツをつけた日章旗を振り『差別をやめろ！』と叫びを上げる。発煙筒で威嚇しながら中指を立て『差別をやめろ！』と叫びを上げる。純粋に演説を聴きに来た人の頭に大音量スピーカーを向け『差別をやめろ！』と叫びを上げる。」と状況を説明。「悲しき日本の異常な現状。＃参政党は絶対負けない。日本を守る。」と決意を示した。

さらに一夜明けた９日早朝にも日の丸について投稿。「寝て起きてくっきり再認識。国旗損壊罪が必要。」と思いを新たにしていた。

また、タレントのフィフィも９日に、同じ「×」を付けられた日の丸の別アングルのものと見られる画像をＸに掲載。「これは政党批判に乗っかった、反日勢力による日本への侮辱。」と断じた。「まず、外国の国旗は毀損したら有罪で、日の丸に対しては“表現の自由”でやり放題って、そんな不平等な日本人差別の法律がおかしい。高市氏が『国旗損壊罪』の制定を求めるも、反対した連中がいたとか…この異常さを、マスメディアも報じない。」とこちらも「国旗損壊罪」について言及した。

続けての投降では「日の丸に×されても、平気なくらい日本人の愛国心は、マスメディアと、日教組の自虐史によって削ぎ落とされました。」と指摘。「こんなこと言うだけで、極右だの、ネトウヨだの異質に見られるんだから、かなりの重症。自国への愛を表現することすら憚られるこの異常さ、日本はもう終わりだよ、それ程にヤバい状況。」と憂いていた。



【写真】これ見よがしに振られる「×」入り日の丸

