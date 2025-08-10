『LuckyFes′25』2日目！きょう8月10日の配信タイムテーブルをチェック ABEMAで無料生中継
茨城県ひたちなか市・国営ひたち海浜公園で開催中の野外音楽フェス『LuckyFes'25』（8月9日〜11日）のライブ映像が、ABEMAにて無料生中継される。期間中はABEMA内に『LuckyFesチャンネル』を特設し、すべて無料で視聴可能となる。
【画像】『LuckyFes'25』8月10日（日）の配信タイムテーブル
“音楽と食とアートの祭典”をテーマに、ジャンルや世代を超えて多彩なアーティストが集結。2日目となる10日も、「RAINBOW STAGE」「WING STAGE」「GARDEN STAGE」から厳選されたライブや特別トークが届けられる。
以下は、きょう10日の配信タイムテーブル。宮野真守、西川貴教、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、米米CLUBなど多彩な顔ぶれが登場する。
■8月10日（日）配信タイムテーブル
10:00〜 オープニング
10:20〜 宮野真守
10:55〜 オープニングMC（トーク）
11:05〜 Chilli Beans.
11:40〜 宮野真守（トーク）
12:00〜 ユイカ
12:35〜 西川貴教
13:20〜 きゃりーぱみゅぱみゅ
14:05〜 Chevon
14:55〜 ALI
15:40〜 石崎ひゅーい
16:20〜 新しい学校のリーダーズ
16:55〜 Chevon（トーク）
17:15〜 Paledusk
17:50〜 T.M.Revolution
18:30〜 新しい学校のリーダーズ（トーク）
18:50〜 礼賛
19:30〜 米米CLUB
20:15〜 エンディングMC（トーク）
※中継アーティストは一部変更となる可能性あり
※アーティストによって配信楽曲数は異なる
※厳選曲の無料見逃し配信あり（一部アーティストはアーカイブ配信なし）
