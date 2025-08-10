『今夜のべらぼう』歌麿は描き方に苦しむ…
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第30回「人まね歌麿」が、10日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は政演（古川雄大）が持ち込んだ“手拭いの男”の絵を使った黄表紙を作りたいと戯作者や絵師たちに提案する。そこに鶴屋（風間俊介）が現れ、大当たりを出すなら、京伝先生（政演）を貸すと申し出る。政演は草稿を考え始めるが…。一方、意次（渡辺謙）は、東作（木村了）が手に入れた松前家の裏の勘定帳によって、蝦夷地で松前家が公儀に秘密裏で財を蓄えていた証拠を掴み、上知を願い出る準備を始める。
今回は、黄表紙の『江戸生艶気樺焼』が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。蔦重（横浜流星）は狂歌師と絵師が協業した狂歌絵本を手掛けるため、“人まね歌麿”と噂になり始めた歌磨（染谷将太）を、今が売り時と判断し起用する。その後、蔦重は“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと新たに依頼するも歌麿は描き方に苦しむ…。一方、松平定信（井上祐貴）は、治済（生田斗真）から、公儀の政に参画しないかと誘いを受ける…。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、蔦重（横浜流星）は政演（古川雄大）が持ち込んだ“手拭いの男”の絵を使った黄表紙を作りたいと戯作者や絵師たちに提案する。そこに鶴屋（風間俊介）が現れ、大当たりを出すなら、京伝先生（政演）を貸すと申し出る。政演は草稿を考え始めるが…。一方、意次（渡辺謙）は、東作（木村了）が手に入れた松前家の裏の勘定帳によって、蝦夷地で松前家が公儀に秘密裏で財を蓄えていた証拠を掴み、上知を願い出る準備を始める。