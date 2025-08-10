ÂçÀ¾ÂîºÈ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡¢ISS¤Ë5¤«·î´ÖÂÚºß¤·Á¥Ä¹Ì³¤á¤ë
5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¤¬Ìµ»ö¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¡£¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¸ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¹ß²¼¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸áÁ°0»þÈ¾¤¹¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ISS=¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½17»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Á¥¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¤µ¤ó¤ÏISS¤Ëº£Ç¯3·î¤«¤é5¤«·î´ÖÂÚºß¤·Á¥Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£·î2Æü¤Ë¤ÏISS¤ËÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬ÅþÃå¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î°ú·Ñ¤®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£