¡ÚÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¾®Àâ²È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö²ñÏÃÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
¡Ú²ñÏÃÊ¸¤¬Ì¿¡Û3¿Í°Ê¾å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡Ä¾®Àâ²È¤¬¸ì¤ë¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É
Îò»Ë¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¡¦¹¥¤¤Ê°ÆÆâ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¡£¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Îò»Ë¾®Àâ²È¤ÎÏÓ¼¡Âè¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¡¢Îò»Ë¤«¤é¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£Âè166²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¾®Àâ²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µÍÜ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÎò»Ë¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÇÎò»Ë¾®Àâ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎò»Ë¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢20Âå¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¡¢ËäÂ¢Ê¸²½ºâ¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Îºî²È¤¬¡¢Îò»Ë¾®Àâ¥Þ¥Ë¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Îò»Ë¾®Àâ¤È¤¤¤¦Ê¸·Ý¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Àâ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µÍÜ¤ÎÃæ¿È¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÊ¸¤³¤½¡¢¾®Àâ²È¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í
¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¾å¤ÇÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È²ñÏÃÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡É¤Ç¤¹¡£
¾®Àâ¤Ï³¨¤Î¤Ê¤¤·Ý½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖÃ¯¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ýÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ñ¤Ê¬¤±¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¡û¡û¤¬¸À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÉ¼Ô¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤Ï¼«Á³¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ñ¤Ê¬¤±¤Ï¡Ö¼«Ê¬Íý²ò¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½ñ¤Ê¬¤±¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¤È¤Ã¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¤è¤¯Íý²ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤Ë¿ÍÊª¤¬¸ì¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÉ®¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö3¡Á5¿Í¤Î²ñÏÃÎý½¬¡×¤¬¸ú²ÌÅª
¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¿Í¤Ç²ñÏÃÊ¸¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢3¡Á5¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÎÎý½¬¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´°÷ËþÊ×¤Ê¤¯¸ì¤é¤»¤Ê¤¬¤éÃ¯¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤Î5¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦2¿Í¤Î²ñÏÃ¤òÉÝ¤¬¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÇÆÀ¤¿²ñÏÃ¤Î¼ê±þ¤¨
»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤Ç6¡Á7¿Í¤Î²ñÏÃ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¤·±Îý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤Ë¤Ïº¤¤é¤º¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
