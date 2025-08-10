水の飲み方で変わる！　世界一の心臓血管外科医が教える「善玉血液」のつくり方

突然死の8割は血管異常による

「健康血管」の「ピークは19歳」と、意外なほど早い。これを頂点に、あとは劣化へとすすんでゆくわけだが、何もしないで放置していると死のリスクは増大する。中高年に多い、自覚症状のない「突然死の約8割が血管の異常に起因する」からだ。

狭心症や心筋梗塞、大動脈瘤などの「心血管疾患」、くも膜下出血、脳梗塞といった「脳血管疾患」などで、いちどは死の淵に立った数多くの患者を、完治へと導いてきた心臓血管外科医が、予防をこころがけ、重症化を避けるための「血管メンテナンス法」を指導するのが本書である。

若くして心臓外科の聖地とされるドイツ・ハノーファー医科大学に留学。32歳で、日本人として最年少の心臓移植の執刀を担当した。

帰国後は、外科手術用ロボット「ダビンチ」で患者へのダメージの少ない完全内視鏡手術をおこない、「日本ロボット外科学会」で「ブラックジャック」と称されている。氏のメソッド化された手術は、心臓だけでなく、脳の血管障害や肺の呼吸器合併症などの治療にも応用されている。

これまで診てきた患者の血管は、いずれも相当な石灰化が進んでおり、「ハサミでもメスでも切れないほど硬くなっている」という。ここまで「血管がボロボロ」になってしまうと、もはや手の施しようがない。

悪玉血液をどうやって作り替えるか

しかし「きれいな血液が流れていれば、ボロボロ血管を長持ちさせることができる」。そのため悪しき生活習慣を見直してもらい、「いかに血管の劣化をゆるやかにするか」を啓蒙するのが執筆動機だった。

重症化へのリスクを回避する生活を意識できるよう、血管のメカニズムをイラストや図表をつかって解き明かしながら、飲酒や喫煙が血管に及ぼす弊害を各種データや科学的裏付けをもとに解説している。

このパートは、「監修者」として名を連ねる、糖尿病専門医の坂本昌也医師がサポート。国際医療福祉大学三田病院で「糖尿病・代謝・内分泌科部長」をつとめる坂本医師は、ひと月に700〜800人の患者を診断し、全国各地の8万人の患者データを網羅。動脈硬化に陥いらせる「悪玉血液」を、「善玉血液」に作り替えるノウハウを指導する。

ちなみに、血液検査の結果がいいからといって決して安心してはいけない。問題は、血液を通す「血管」が、いまの時点でどれだけ「石灰化」しているのかである。もう若返ることのない血管は、じっさいの年齢同様、いまが人生でのピークにあるといっていい。

劣化予防として、もっとも意識しなければならないのが「水分摂取」だ。

血液の水分量が少なくなると、粘り気が増してドロドロになり、血流が悪くなる。そうなると血管の内膜に「ダメージ」を与える。よって、のどが渇いていなくても、意識して「1回200ml（コップ1杯）くらいを、食事以外のときに午前、午後にわけ7〜8回摂取する」。これで1・5〜2リットルの水分を取り込め、血流が良くなって「悪玉血液」を減少させ、「善玉血液」を増加させることができるという。

血液検査の結果を照らし合わせると

悪玉、善玉は「コレステロール」の種別としてもう馴染みのものだろう。血液中の悪玉コレストロールといわれる「LDLコレステロール」は、飽食による栄養過多が原因で増幅する。

くわえて加工食品や甘いものに多く含まれる「飽和脂肪酸とトランス脂肪酸」も素因のひとつだ。

LDLコレステロールが増えると、血管の内膜に蓄積されて「プラーク（コレステロールのかたまり）」となるだけでなく、弾力性が失われた血管内に、瘤のように膨らんだ動脈瘤を作ってしまう。破裂すれば生死にかかわる危険因子である。

この危険因子の排除に役立つのが、善玉コレステロールの「HDLコレステロール」で、青魚やくるみ、アーモンドなどに含まれる「オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸」が有効だ。「悪玉血液」から「善玉血液」へと移行できているかを把握するには、定期的な血液検査が欠かせないわけだ。

健康健診での血液検査の結果を、本書の「チェックリスト」に照らし合わせると、いまの血液がどういう状態にあるのかを総合的に確認することができる。欄外にある「Point」の示す注意事項は、わかりにくい検査項目からの危険信号の読み取りを助けてくれる。

血液は、からだを巡りながら健康状態を饒舌に語っている──。

世界一の心臓血管外科医が教える 善玉血液のつくり方（あさ出版刊）

渡邊剛・著 坂本昌也・監修

好評発売中

「胸を切らない心臓手術」を実践する世界一の心臓外科医が考えていること