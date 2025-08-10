7月のコアCPIは前年同月比で回復―中国

中国国家統計局が8月9日に発表したデータによると、7月のコア消費者物価指数（CPI）は前年同月比で回復を続け、生産者物価指数（PPI）は前月比で下落幅が縮まりました。

7月には内需拡大政策は効果を奏し、CPIは前月比0．1％下落から0．4％上昇に転じ、前年同期比横ばいで、食品とエネルギー価格を差し引いたコアCPIは前年同期比0．8％上昇し、上昇幅は3カ月連続で拡大しました。季節的な要因に加え、国際貿易環境の不確実性の影響を受け、PPIは前月比0．2％低下し、国内市場の競争秩序は引き続き最適化され、前月比0．2ポイント低下し、前年同期比3．6％低下し、下落幅は前月と同じでした。

CPIは前月比で上昇幅は季節性をやや上回り、コアCPIは前年同期比で回復を続けています。内需拡大政策の効果は持続的に現れ、消費分野の価格は引き続き積極的な変化を示しています。コアCPIは前年同期比で回復を続けており、食品とエネルギー価格を差し引いたコアCPIは前年同期比0．8％上昇し、上昇幅は前月比0．1ポイント拡大し続け、2024年3月以来最高となりました。（提供/CRI）