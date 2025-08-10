日本橋三越本店で「英国展」開催へ！ スコーンやパフェなど多彩なスイーツを展開
旅気分で英国文化を感じられる「英国展 日本橋三越本店 2025」が、8月19日（火）〜9月1日（月）の期間、東京・日本橋にある日本橋三越本店 本館7階 催物会場で開催される。
【写真】桃がたっぷり！ 英国スタイルのパフェも
■夏にぴったりな英国スイーツが集結
今回PART1とPART2の2週に分けて開催される「英国展 日本橋三越本店 2025」は、英国の格式ある伝統や豊かな文化、洗練されたライフスタイルを五感で楽しむことができる期間限定のイベント。
会場には、「ザ ドーチェスター」の「スコーン」をはじめとする多彩な英国スイーツや紅茶が展開され、夏にぴったりな「チップトリーティールーム」の「チップトリーのマーマレードアップルタルト」や、「ダーヴィルス・オブ・ウィンザー」の「南国のライチ・スパークリングティー」などが並ぶ。
また、英国スタイルのパフェが味わえるティールームイートインも前半のPART1に用意。桃をたっぷり使った「ベイクショップロトリー」の「桃のコンポートパフェ」や、甘酸っぱいベリーがたまらない「ハムステッドティールーム」の「ニッカーボッカーグローリー」が食べられる。
さらに、後半のPART2からは英国バプの雰囲気が満喫できる「MITSU PUB」が登場。英国北アイルランドのベルファストにある、フィッシュ＆チップスが人気のシーフードレストラン「フィッシュ・シティー」の「フィッシュ＆チップス」などがその場で楽しめる。
それから、英国ムードたっぷりの雑貨が大集合。アイコニックでアートなアイテムが用意されるほか、キラキラかわいい創作アクセサリーを生み出すレベッカ・クラークソン氏と、風変りでユーモラスなドールを作るキム・シンクレア氏が来日予定だ。
