¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡Àîºê2¡½5Ê¡²¬¡Ê9Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu¡Ë
¡¡º£µ¨¤«¤é¼¯Åç¤è¤ê²ÃÆþ¤·¤¿Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂç¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì25»î¹çÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÅÙ¤Î´¿´î¤Ë¡Ö¡ÊÆÀÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¹¤®¤¿¥´¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤º½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÁ°È¾24Ê¬¤ËÆ£ËÜ°ìµ±¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍÇË¤ò»î¤ßÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿FK¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤¿¥¥Ã¥¯¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ºÆ¤Ó1ÅÀ¤òÄÉ¤¦Æ±36Ê¬¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤é¾åÅçÂóÌ¦¤ÎÆ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¸åÈ¾28Ê¬¤ÏÆ£ËÜ°ìµ±¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤òÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¡£2¿Í¤Î¿ôÅªÍÍø¤Î¾õ¶·²¼¤Ç°ìÁØ¤Î¹¶Àª¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç¤ÏÆ±40Ê¬¤Ë±°°æÀ»À¸¤ÎÆÀÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎJ1¥ê¡¼¥°ÀïºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë5ÆÀÅÀ¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤¦¤Á¡¢4ÅÀ¤ËÍí¤àÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2000Ç¯°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÎò»Ë¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Î¾å¤Ëº£¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤µ¤é¤Ë»×¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À»ö¼Â¾åº£µ¨»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿Å·¹ÄÇÕ¤Ï¡¢6Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¼«¿È¤Î¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¼¯Åç¤Ë±äÄ¹¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¾¡¤Ë¤âÌ¾¸Å¤Î¿´¤¬À²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤è¤ê·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈìÅÍß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â16Æü¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÅ¨ÃÏ¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¼¯ÅçÀï¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï3¾¡4Ê¬¤±¤ÇÄ¾¶á7»î¹çÉÔÇÔ¤À¤¬¡¢6·î¤«¤éÏ¢¾¡¤Ï±ó¤¶¤«¤ë¡£¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¹¶·â¤ÎÍ×¤¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÀã¿«¤ËÆ³¤¯¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë