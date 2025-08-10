「このチームが勝つ時のパターン。狙い通り」東京V主将に訊くクラシコ勝利の意味。前日は25歳の誕生日、実は…
［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム
16位の東京ヴェルディが８月９日、勝点７差で18位の横浜F・マリノスとホームで対戦。62分に谷口栄斗がヘッドで決勝点を叩き込み、オリジナル10同士の伝統の一戦「CLASICO」を１−０で制した。
ヴェルディにとってどんな勝利になったのか。そもそも、このマリノス戦をどう捉えていたのか。CKの数は相手を圧倒的に上回る15対４を記録したなか、セットプレーのキッカーを務めるキャプテン、森田晃樹に尋ねた。
「クラシコってこともありますし、それ以上にやっぱり今の順位や勝点差を見ても、今日に関しては本当に、チームとして負けられない戦いでした。前半でかなりコーナーキックのチャンスがあるなかで、中々決めきれなかったのは、チームとしても個人としても反省点かなと思いますけど、しっかり先制点を取って、その後クローズできたって意味では、このチームが勝つ時のパターンというか、狙い通りの勝ち方ができたかなと思います」
森田は前日の８月８日が25歳の誕生日だった。ただ実は、体調があまり良くなかったようだ。
「家でちょっと静かにしていたんですけど、妻がケーキやプレゼントを用意してくれました。家族３人で家でゆっくり過ごせました」
英気を養った甲斐あってか、「今日はもう体調ばっちり？」と訊くと、昨年に第１子が誕生し、家ではすっかりパパの顔になったキャプテンは「はい、そうです」と力強く回答。きっちりとコンディションを仕上げ、フル出場で25歳初勝利を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮烈！ヴェルディ谷口栄斗の決勝ヘッド弾
