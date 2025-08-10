◇明治安田Ｊ２リーグ 長崎２−１札幌（９日・ピーススタジアム コネクテッド バイ ソフトバンク）

北海道コンサドーレ札幌が終了間際の失点で、逆転負けを喫した。アウェー・長崎戦は前半１８分、ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）の左ミドル弾で先制。１―０で折り返すも、後半１４分に高嶺が負傷退場すると劣勢に。同２３分に追い付かれると、同アディショナルタイム（ＡＴ）７分に勝ち越し点を許し、１―２で敗れた。高嶺に加え、ＧＫ高木駿（３６）も後半２７分に負傷でピッチを退き、次戦１６日のホーム・秋田戦以降の戦いに、不安を残す敗戦となった。

粘り切れなかった。１―０で折り返した後半、１０分過ぎまで互角の戦いを演じた札幌だったが、同１４分、高嶺が右膝を痛めて退くと流れは長崎に傾いていった。９分後に同点とされるとＡＴ７分、競り合いから抜け出した相手ＭＦマテウスジェズスに決勝点を奪われた。第４審に示されていたＡＴ８分をしのげず、勝ち点を手にすることはできなかった。

上位進出へ「８月の５戦５勝」を目標に掲げ、２日の鳥栖戦を１―０で勝って臨んだ２戦目。序盤こそ押し込まれる展開も、前半１８分の最初の好機に高嶺の左ミドルで先手を奪った。岩政大樹監督（４３）が「しっかりとしたビルドアップからチャンスをつくれた」と振り返ったように、自陣からの展開をものにした。だが、ボランチの位置で攻守に奮闘していた高嶺を欠いて以降、流れを持ってくることはできなかった。

後半２７分には守護神の高木が自らベンチに赴いた後、ピッチを退いた。昨年の左膝前十字じん帯断裂、今年の腰椎椎間板ヘルニアを乗り越えての復帰６戦目で、またも訪れたアクシデント。次戦以降の出場に影響する可能性は極めて高くなった。

この日試合のなかったプレーオフ圏の６位・徳島との勝ち点差は７。要の選手を欠くことが濃厚な次戦以降へ、岩政監督は「まずはリフレッシュして、１週間準備していきたい」と立て直しを図る。