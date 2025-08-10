｢便秘に悩む人｣何はさておき"ぐっすり眠る"べき
便秘の解消には「ぐっすり眠る」ことが大切だという（写真：Luce／PIXTA）
年を取ると大腸のぜん動運動が低下するため、便秘に悩まされる人が増えてきますが、犀星の杜クリニック六本木院長の川本徹氏によれば、「消化器の不調でいらっしゃる患者さんは、たいてい睡眠不足」だそうです。
本稿では、一見、無関係そうに思える「睡眠」と「排便」がどのように関係しているのかを、川本氏の著書『コンパクト版 結局、腸が9割 名医が教える「腸」最強の健康法』から一部を抜粋・編集する形で解説します。
生活習慣で大事なのは「夜寝る前」と「朝起きてすぐ」
最近では、腸活において、自律神経を整えることがいかに大切かを理解している方も多いかと思いますが、本稿では、いますぐ実践できる具体的な方法をいくつかご紹介していきます。
【朝日を浴びて深呼吸＆軽いエクササイズ】
朝日をしっかり浴びると、脳内でセロトニンの分泌がスタートします。これによって、体がスッキリと目覚め、朝の大ぜん動につながるスイッチが入るのです。
また、深呼吸をして、吐く時間を長めにすると、副交感神経が優位になるので、ぜん動運動を促しやすくなります。これに軽く体を動かすエクササイズを組み合わせれば完璧です。
できる人は近所を短時間ウォーキングしましょう。ウォーキングは有酸素運動なので、スタート時は交感神経が優位になりますが、しばらく続けていると副交感神経が優位になってきます。
難しい場合はカーテンを開け、窓際で日光を浴びながらその場で5分間の足踏みを。通勤する方で朝にウォーキングの時間をとるのが難しい場合には、ひと駅分歩いてみることをオススメします。
【朝食をよく噛んで食べる】
前日の夕食から8時間以上経ったところで、胃に食べ物が入ってくると大ぜん動が起こります。朝食は、食べないよりは食べた方が排便しやすくなりますよ。
また、咀嚼することも自律神経を整えるのに効果的なので、急がずよく噛んで食べるようにしましょう。いつも"朝食抜き"で便秘に悩んでいるなら、果物だけ、ヨーグルトだけ、などでもよいので、飲み物だけでなく何か食べ物を口にしてみましょう。
腸のぜん動運動を促す「質のよい睡眠」
【適温での入浴】
シャワーだけですませるのではなく、湯船に浸かって入浴しましょう。入浴は、物理的に温めることで体の緊張を自然に取り除いてくれます。気分もリラックスするので、副交感神経が優位になります。
また、適度に体が温まった後に、体温がゆっくりと下がっていくことで眠りにつきやすくなる効果も期待できます。よい睡眠をとることで副交感神経が優位になれば、眠っている間のぜん動運動が促されるという好循環にもつながります。
心身ともにリラックスして、副交感神経を優位にするためには、37〜39度くらいの温度に10分以上浸かるのがよいとされていますが、ぬるく感じてしまう場合は40度を目安にしましょう。
42度以上になると、交感神経を活発にしてしまうので、高い温度にしすぎないように注意しましょう。
【夜10時以降は強い光を浴びないようにする】
強い光を浴びると、交感神経が優位になって脳を興奮状態にしてしまいます。交感神経が優位なままでは、なかなか寝つけなかったり、眠りが浅くなったりしてしまいます。
睡眠は腸のぜん動運動に大きく関わっているので、寝つきをよくし、質のよい睡眠をとるためにも、夜はできるだけ強い光を浴びないようにしましょう。
テレワークが増えたことで、ズルズルと深夜までパソコンに向かってしまう方もいるかもしれませんね。仕事が終わったら、せめてベッドにスマホは持ち込まず、暗くして眠ることを心がけてください。
本来自然に副交感神経が優位になる時間帯の夕方から夜には、間接照明など暗めの照明が適しています。夜10時以降はパソコンやスマホをできるだけ見ないようにするなどして、副交感神経が優位になりやすい生活スタイルを意識しましょう。
「脳」と「自律神経」と「腸」の連携プレーが重要
自律神経の重要性と、自律神経の状態を良好に保つ方法をご紹介してきましたが、実は「腸」の状態を良好に保てば、自律神経にもいい影響を与えられることがわかっています。
キーワードは「脳腸相関」です。脳と腸は互いに情報を送りあっています。それは、テレパシーのようなものが飛び交っているのではありません。実際につながっているのです。
というのも、腸の管を包んでいる「腸管神経」の神経細胞は、自律神経の末端部分のようなものだからです。
自律神経は、脳から大元のような太い神経が背中にある脊髄を走行し、そこから交感神経と副交感神経は、さまざまな器官へ枝分かれしてつながっています。
小腸と大腸にも両方がつながっていて、最終的には腸の中で神経のネットを作り、腸の管を包んでいるというわけです。
腸の中では、2種類の神経がその時の腸内の環境によって、ぜん動運動を促したりゆるめたり、セロトニンなどのホルモンや、その他の生理活性物質の分泌を促すといった指令を出しています。
指令によって分泌されたものが血液の流れに乗り、脳まで届く場合もありますが、「腸管神経」部分の自律神経自体が何かで刺激され、脳にシグナルが伝わっていくこともあります。
そうやって、脳と腸は連絡を取り合い、腸の動きや気分を調節しているのです。
この仕組みが科学的にもわかってきたのは、本当につい最近のことです。このシステムを「脳腸相関」と呼び、腸の働きや不思議さ、全身への影響力の大きさを表す言葉としてとても注目されています。
例えば、嫌なことがあって脳がストレスを感じると、その情報が腸に伝わってお腹の調子が悪くなるということがありますね。でもその逆で、腸の中で悪い細菌に感染すると、脳にその情報が伝わり気持ちが不安定になるといったこともあるようです。
「腸」に働きかけて「脳」に影響を与える
今までは腸の具合が悪ければ、腸だけをターゲットにした薬を処方する、うつ症状などメンタルの不調には、抗うつ薬を処方するといった、1箇所に向けた治療法しか考えられてきませんでした。
ですが、この「脳腸相関」のシステムが科学的にも徐々に解明されてきたことによって、腸に働きかけて脳に影響を与えること、脳に働きかけて腸に影響を与えることが治療の選択肢に入ってきたのです。
腸が元気なら脳も元気。腸が不調なら脳も不調になっていく。だからこそみなさんには、腸の健康を常に気にかけ、観察してほしいと思います。
人間の体の他の器官や筋肉は、基本的には脳や脊髄からの命令が運動神経に伝わって動きます。ところが腸は、その動きを脳からの命令なしに自分で決めることもできるし、脳と連絡を取って決めることもできます。
それはなぜかというと、腸には、神経細胞がたくさん集まっているからです。その数は、何と1億個！ この数は脳の次に多いのです。だから腸は、「第2の脳」と呼ばれるのです。
腸が他の器官と大きく違う部分は、ここにあります。その時その時の腸内環境によって、脳のコントロールを受ける場合もあれば、受けることなく自分で動く場合もある。体の中でも腸だけは特別扱いされているのです。
この事実が、いかに腸が人間にとって大切な器官であるかを証明していると思います。
睡眠も、腸のぜん動運動に大きな影響を与えます。
1日の中で夕方から夜は副交感神経が優位になる時間でしたね。つまり、睡眠中は基本的に副交感神経が優位な状態で、ぜん動運動がしっかり促されて消化吸収のプロセスがどんどん行われ、翌朝の「出す」につながる。これが理想的なサイクルです。
そのため、夜にぐっすり眠ることは、腸の正常な動きのためにもとてもいいことなのです。
しかし、脳がストレスを感じて、夜になっても交感神経が優位なままになっていると、どうでしょう。自律神経のリズムが狂い、うまく寝付けなくなったり眠りが浅くなったりします。
そうなるとぜん動運動がしっかり行われず、翌朝うまく「出す」ことにつながらない。それを繰り返していれば当然便秘になっていきます。
「不眠」が回りまわって「便秘」につながる
また、強いストレスを感じているわけではなくても、深夜まで仕事をしていたり、暗い中でスマホを見ながら夜更かしするなど、慢性的な寝不足状態が続いていると、これも自律神経に悪影響を与えます。
なぜなら、長期間睡眠不足が続くと、体のホメオスタシス（恒常性：外部の環境の変化に関わらず、体温や血糖値、体液の状態などを一定に保とうとする働き）が崩れてしまうからです。
ホメオスタシスは自律神経が正常に働くことで保たれています。本来は眠っているべき時間に無理やり交感神経を優位にして起きているわけですから、自律神経の自然なサイクルが乱れてきます。
するとやはり、睡眠の質が悪くなる→腸のぜん動運動が悪くなる→「食べて出す」のプロセスが滞る、ということになっていくわけです。
消化器の不調でいらっしゃる患者さんは、たいてい睡眠不足です。やはり、快眠が快便につながるのです。
（川本 徹 ： 犀星の杜クリニック六本木院長）