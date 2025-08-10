ºå¿À¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬¸«¤»¤¿µ¤Ç÷¤ÎÉ½¾ð¡¡¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À£²°ÂÂÇ¡¡¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹×¸¥ÅÙ¡¡ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ç¡È±£¤ì¼ó°Ì¡É
¡¡¡Öºå¿À£¶¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£¹Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡Æó²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢»×¤ï¤Ì¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤¿¡££±£¶ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Ë¶Á¤¤¤¿²÷²»¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÇßÌî¤äÌÚÏ²¤¬Çï¼ê¤ÇºäËÜ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î£±»î¹ç£²Êá°ï¤òµÏ¿¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Êá¼êÊ¬¶ÈÀ©¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë½÷Ë¼Ìò¡£ÀèÆ¬¤ò¤¤ì¤¤¤ËÂª¤¨¤¿ÃæÁ°ÂÇ¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤»¤¿µ¤Ç÷¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ö¡£¸åÈ¾Àï½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢½é²ó¤Ë¥ß¥¹¤¬Íí¤ó¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Ë¿¹²¼¤¬Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£Æó²óÉ½¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£¡Ö¼¡¤Î£±ÅÀ¡×¤ò¤É¤Á¤é¤¬Ã¥¤¦¤«¡Ý¡£½øÈ×¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ºäËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¾Ú¡£Â³¤¯¹â»û¤âÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ø¤Î½éµå¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¡££±»à¸å¡¢¶áËÜ¤ÎÍ·¥´¥í´Ö¤ËºäËÜ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ÎÈ¬²ó¤Ë¤Ï£²»à°ìÎÝ¤«¤éÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥µ¡¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢£²»àËþÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÌÚÏ²¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Â³¤¯¶áËÜ¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿µå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ëµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤á¤¿¤«¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏºäËÜ¤Î£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡»Í²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÇÁª¤ó¤À»Íµå¤â´Þ¤á¡¢£±»î¹ç£³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£Ì¤Ëþ¤Ê¤¬¤é½ÐÎÝÎ¨¤Ï¡¦£³£¶£²¤Ø¤È¾å¾º¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÃæÌî¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡¦£³£µ£·¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êá¼ê¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ËµÙÍÜ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢²¾¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Îµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ¡Ê¸½´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¼¡¤°»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â²¼°Ì¤«¤é¾å°Ì¤Ø¸þ¤«¤¦Ãæ¤ÇºäËÜ¤ÎÆ¯¤¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºäËÜ¡£¹¶¼é¤Ç¼¨¤¹Â¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦½Å¾¾·ò»°¡Ë