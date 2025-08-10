なにわ男子・大橋＆渋谷凪咲が早口オタク化！“共通の好きなもの”で意見が完全シンクロ＜リベンジ・スパイ＞

大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。

本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。

8月9日（土）に放送された第5話では、優我と花が、大好きなシャチへの思いを熱弁する場面が。自然と饒舌になる2人の勢いに、思わずクスッときてしまう一幕となっていた。

【映像】優我＆花、初めてのおそろい

◆怒涛のシャチトーク

花と（なかば強引に）恋人になることに成功した優我。

花はなんとか優我と別れようと考えるも、ふいに彼のスマートフォンに大好きなシャチのシールを見つけて興味を引かれてしまう。花の視線に気づいた優我は、2つあったシールの内1つをプレゼント。優我は「初めてのおそろいだね」と微笑み、2人は仲を深めていく。

その後、専務の桜小路章（高橋光臣）とミーティングに出向いた花。

帰りに、桜小路が花のスマートフォンのシールに気がつき、「イルカ好きなんだね」と何気なく口にすると、これに対し花は「この子はシャチです」と丁寧に否定。桜小路が「イルカのほうがスタイリッシュでよくない？」と言うと、花の“シャチ好き魂”に火がつき、「イルカも可愛いんですけど、私がシャチに惹かれるのは二面性です。大きいのに優しい、優しいのに獰猛で、そのギャップがたまらないんです」と勢いよく話し出す。

一方の優我も、スマートフォンのシールを見た後輩の高塔聖人（大地伸永）から「イルカじゃないんだ」と言われ、花と同じようにシャチとイルカの違いを熱弁。「（シャチは）とくに二面性がいいなんて思ってるんだよね。海の王者と呼ばれていて、獰猛な面もあるんだけど、とくに優しい生き物なんだ」と早口で語り、さらに前のめりに「黒と白の配色はカッコいいと思わない？」と同意を求め、完全に“オタクムーブ”を見せていた。

リベンジを果たすために花と付き合い始めた優我だが、シャチへの想いが完全シンクロしている様子からは、お似合いカップルのように思える一幕だ。