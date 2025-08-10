今回は、子供が夏休みの間、夫が育児戦力外すぎて離婚したくなったエピソードを紹介します。

この人、父親の自覚あるのかな…

「幼稚園年長の双子の子供が夏休みに入りましたが、1日3食作るのは大変だし、子供たちと遊ぶのも大変で……。はじめは家で遊んでいましたが、子供たちは体力を持て余してしまい、『どっか外に遊びに行きたい〜』と毎日のように言われるように。仕方なく、公園やら水遊びできる場所に連れていくことになりましたが、猛暑もあり大変すぎて。

そこで夫に『週末子供を遊びに連れて行って』とお願いしたら、『休みの日ぐらいゆっくりしたい』『家で遊べばいいだけだろ？』とそっけなく言われただけ。夫は自分が休みの日、ひとりでどこかに行ってしまい育児の協力ゼロ。『この人、父親の自覚あるのかな？』と思いましたし、マジで夫が育児戦力外すぎて離婚したくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2023年8月）

▽ 旦那さんも仕事で疲れて家で休みたいのかもしれませんが……これでは奥さんの心身がもちませんよね。ちなみにこの旦那さんは、『俺やお前の親に頼るなよ？』とも言っているそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています