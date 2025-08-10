¡ÖÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤¹¤ì¤ÐÂç³Ø¤Þ¤Ç³ØÈñÌµÎÁ¡×Ãæ¹ñ¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¡×¡Ö°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¡×À¯ºö¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ°Ü½»¥¹¥¡¼¥à¡É
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï68Ëü6000¿Í¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢1899Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ70Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤ÎÊä´°¤Î¤¿¤á¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£³Æ¼ï¥Ó¥¶¤ä±Ê½»»ñ³Ê¤ÎÍ×·ï´ËÏÂ¤Ç³°¹ñ¿Í¤ËÂç¤¤¯Ìç¸Í¤ò³«¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
2¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ò¹ç¤ï¤»µ»¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÑ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ°Ü½»¥¹¥¡¼¥à¡É
¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶µ°éÌµ½þ²½¡×¤È¡Ö°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¡×¡£¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤ò¹ç¤ï¤»µ»¤Î¤è¤¦¤Ë°ÍÑ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ°Ü½»¥¹¥¡¼¥à¡É¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡ÖºßÎ±»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª²Á¤¬°Â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤Ãæ´ÖÁØ¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ°Ü½»¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Î½¤³Ø»Ù±ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢½¡¿ÎÊ¿(¥¾¥ó¥ì¥ó¥Ô¥ó)»á¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¡£²áµî7Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢100¿Í¶á¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤òÆüËÜ°Ü½»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡È°ÜÌ±¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡É¤À¡£¶áº¢¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ö¾®¹È½ñ¡ÊRed Note¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢½¡»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤À¹çË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤
¡ÖÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤¹¤ì¤ÐÂç³Ø¤Þ¤Ç³ØÈñÌµÎÁ¡×
¡ÖÅìµþÂç³Ø¤ÇÌµÎÁ¤Ç³Ø»Î¹æ¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¡×
¡¡³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Î³ØÈñ¤ÏÊÌ¤À¡£¡ÖÌµÎÁ¤Ç³Ø»Î¹æ¤ò¼è¤ë¡×¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£½¡»á¤Ï¤³¤¦¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡ÖÉÔÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤À¹çË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¡¢½¤³Ø»Ù±ç¤Î¼õµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥é¥¯¥ê¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï½¡»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÆüËÜ°Ü½»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
