²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±ü¤ÎÉô²°¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¡Ä¡Ö¶²¤í¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Æþ¹ñ¿³ºº¤Ç¼õ¤±¤¿¡ÈºÇ°¤Î¿ÒÌä¡É
¡¡°ìÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£Ä¹Î¹¤ÎÈè¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ëÀ¸³è¤Ø¤Î¹âÍÈ´¶¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤2¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢±ü¤ÎÉô²°¤Ø¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥£¥¨¥´¡Ê¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ë¤È¥¨¥ì¥Ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡¦¥¯¥Ã¥·¡Ë¤Î±¿Ì¿¤Ï¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó±Ç²è¡ØÆþ¹ñ¿³ºº¡Ù¤ÎÆ³ÆþÉô¡£¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥í¥Ï¥¹¤µ¤ó¤È¥Õ¥¢¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤µ¤ó¤Î¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î±Ç²èº×¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÏÃÂêºî¤À¡£
¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥í¥Ï¥¹¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë
¡¡½ª»ÏÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤ë77Ê¬¡£³¤³°¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Û¹ñ¤Ç¤æ¤¨¤Ê¤¯¹â°µÅª¤ËÀÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾Ç¤ê¡¢¤¦¤í¤ó¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÉÝ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¸¢¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤ÅÜ¤ê¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤¯¤À¤í¤¦¡£ÈÝ¡¢³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼¨º¶¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤À¡£
º£¤À¤«¤é¤³¤½¡©
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢²¿¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ï¥¹¤µ¤ó¤À¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¥Ç¥£¥¨¥´¤ÈÆ±¤¸¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ï²¿¤«¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¡¢µ¿¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤¤¤ï¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢ÂèÆó¿³ºº¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë³°Éô¤«¤é¸ÉÎ©¤µ¤»¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â²¿¤â¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤ÈÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤µ¤ó¤âÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎµÓËÜ¤Î¼¹É®Ãæ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â°µÅª¤Ë¤¢¤ì¤³¤ìÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÍºá¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¼«Ê¬¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£Á´¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡ËÜºî¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¶õµ¤¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÌ¢±ä¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢³Æ¹ñ¤Î±Ç²è¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜºî¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤è¤ê½Å¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤ä¾õ¶·¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ò¤É¤µ¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥Ï¥¹¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤ÌÜÀþ¤ÇÁÊ¤¨¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤µ¤ó¤âÀÅ¤«¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¤À¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿¿¼ÂÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2¿Í¤¬Åù¤·¤¤»×¤¤¤ÈÇ®ÎÌ¤ÇËÜºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¼õ¤±Åú¤¨¤Ë¡¢°ìÂÎ¡¢Èà¤é¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹ñ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËÜ°Õ¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
2¿Í¤Î»îÎý¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¤µ¤Æ¡¢ºîÃæ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤í¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿ÒÌä¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Âº§´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ì¥Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¤Î²áµî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¤È¹ñ²È¤Î´Ø·¸¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤ÎËà»¤¤À¡£¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹´ÆÆÄ¤Ï¤«¤¹¤«¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎºÇ°¤Ê¾ì½ê¤Çµ¯¤¤ëºÇ°¤ÊÅ¸³«¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¡¢¿ÒÌä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¢¤ì¤Ï¤¢¤Î2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»îÎý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î»îÎý¤ò2¿Í¤¬¤É¤¦ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ËÁÆ¬¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹Èà¤é¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Ë¡¢¿Í¤´¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë½ÐÍè»ö¡Ä¡Ä¡£¤ï¤º¤«65Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÄãÍ½»»¤Çºî¤é¤ì¤¿¶Ë¤á¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤Ê±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿´¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¶¦Æ±´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Èº£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¡ÈÀ¼¡É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Æ´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥í¥Ï¥¹¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£²ó¤Î2¿Í¤ÎÌÜÅª¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡È°Ü½»¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åö»ö¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ð¥¹¥±¥¹¤µ¤ó¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ÆÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ì¥Ê¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¤ÏÊª¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¼é¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò»î¤¹¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¿³ºº´±¤¿¤Á¤Ï¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡Ä¡Ä¡£
Alejandro Rojas¡¿1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¡£¸½ºß¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¥Ñ¥é¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ý°Ç¤ÎµßµÞµßÌ¿»Î¡Ý¡Ù¡Ê20¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¡£ËÜºî¤¬½é¤ÎÄ¹ÊÔµÓËÜ¡¦´ÆÆÄºîÉÊ¡£
Juan Sebastian Vasquez¡¿1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã±Ç²è±ÇÁü³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ó¡¢HBO¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥Ô¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢»£±Æ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤ò·óÇ¤¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
±Ç²è¡ØÆþ¹ñ¿³ºº¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë
2023Ç¯¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿77Ê¬¡¿¸¶Âê¡§UPON ENTRY
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
https://movies.shochiku.co.jp/uponentry/
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î14Æü¡¦21Æü¹æ¡Ë