実は「双子を育てている芸能人」 『鬼滅の刃』大人気声優に大物女優も
第1子妊娠中のタレントの中川翔子が、我が子が双子であることを公表。先日には「男の子みたいなのですふたりとも！」と性別も明かしていた。わが子が一度に2人も生まれるのは喜びもひとしおだが、負担も増えて大変なもの。今回は、多忙な中でも双子のわが子を育てている人気芸能人を紹介したい。
【写真】仲間由紀恵、杏ほか「双子を育てる芸能人」フォトギャラリー
■ 仲間由紀恵・田中哲司
『TRICK』（テレビ朝日系）シリーズや『ごくせん』（日本テレビ系）シリーズなど、多くのドラマや映画に出演し、美ぼうはもちろんその演技力が高く評価されている女優の仲間由紀恵。彼女は2014年9月に俳優の田中哲司と結婚し、2018年に双子の男児を出産している。
2022年には、『土曜スタジオパーク』（NHK総合ほか）に出演した際、連続テレビ小説『ちむどんどん』（同）で共演していた大森南朋の子どものために、おむつをあげたエピソードが明かされた。仲間は「子どもってあっという間に大きくなるので、今までS、M、Lだったっていうのがどんどんサイズアウトして、特にうちは双子なので、2人分の量が残ってしまうわけですよ。捨てるのももったいないし、まだ使えるのにということで」と、双子の親ならではのエピソードを披露している。
■ 杏
「non-no」（集英社）の専属モデルとして芸能活動をスタートさせ、連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合ほか）に主演するなど、一躍トップ女優の仲間入りを果たした杏。『ごちそうさん』で夫婦役を演じた東出昌大と結婚し、2016年に双子の女児、2017年には長男となる男児を出産し、3人の母親となる。
その後、2020年に東出と離婚した後は、シングルマザーとして子育てに奮闘している。かつて『1周回って知らない話』（日本テレビ系）に出演した際には、育児について「今でもアップアップしながら、毎日（仕事と子育て）やってます」と、周囲の助けを借りながらの育児をしていると、母親の顔をのぞかせていた。
■ 花江夏樹
現在、劇場版第2作が大ヒット中の『鬼滅の刃』や、『進撃の巨人』など数多くの人気アニメに出演する声優の花江夏樹。2016年8月に結婚し、2020年に双子の女児が誕生している。花江は自身のSNSにたびたび娘たちの成長を見守る様子を投稿し、でき愛ぶりをうかがわせている。
2023年3月には、エックスにてかわいらしいおそろいのギンガムチェックのワンピースを着用した娘たちを抱きかかえているショットを公開。花江は「（編集部注：ピースサイン）が出来るようになったと見せてくれたが、たまに霊丸になる。これはたまにの時の」とつづっており、確かに娘が親指と人差指を立てた「霊丸」の右手をパパに向けている。
引用：「花江夏樹」エックス（＠hanae0626）
【写真】仲間由紀恵、杏ほか「双子を育てる芸能人」フォトギャラリー
■ 仲間由紀恵・田中哲司
『TRICK』（テレビ朝日系）シリーズや『ごくせん』（日本テレビ系）シリーズなど、多くのドラマや映画に出演し、美ぼうはもちろんその演技力が高く評価されている女優の仲間由紀恵。彼女は2014年9月に俳優の田中哲司と結婚し、2018年に双子の男児を出産している。
■ 杏
「non-no」（集英社）の専属モデルとして芸能活動をスタートさせ、連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合ほか）に主演するなど、一躍トップ女優の仲間入りを果たした杏。『ごちそうさん』で夫婦役を演じた東出昌大と結婚し、2016年に双子の女児、2017年には長男となる男児を出産し、3人の母親となる。
その後、2020年に東出と離婚した後は、シングルマザーとして子育てに奮闘している。かつて『1周回って知らない話』（日本テレビ系）に出演した際には、育児について「今でもアップアップしながら、毎日（仕事と子育て）やってます」と、周囲の助けを借りながらの育児をしていると、母親の顔をのぞかせていた。
■ 花江夏樹
現在、劇場版第2作が大ヒット中の『鬼滅の刃』や、『進撃の巨人』など数多くの人気アニメに出演する声優の花江夏樹。2016年8月に結婚し、2020年に双子の女児が誕生している。花江は自身のSNSにたびたび娘たちの成長を見守る様子を投稿し、でき愛ぶりをうかがわせている。
2023年3月には、エックスにてかわいらしいおそろいのギンガムチェックのワンピースを着用した娘たちを抱きかかえているショットを公開。花江は「（編集部注：ピースサイン）が出来るようになったと見せてくれたが、たまに霊丸になる。これはたまにの時の」とつづっており、確かに娘が親指と人差指を立てた「霊丸」の右手をパパに向けている。
引用：「花江夏樹」エックス（＠hanae0626）