数々の作品で鮮烈な印象を残してきた松本潤が、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』で自身初となる医師役に挑んでいる。演じるのは、「総合診療医」の徳重晃。「問診」により患者と向き合い、徹底的に患者の話を聞き、時には患者の話に隠された嘘を見抜き、対話する徳重役は、松本の芝居にどのような変化をもたらしたのか。役との出会いから、共演者との化学反応、そして座長として現場に臨む姿勢まで、作品の核となる「対話」をテーマに、松本自身のコミュニケーション論にも迫った。

●徳重のリズムが自分の身体にも馴染んできた

――今回、初の医師役、それも「総合診療医」という専門的な役柄ですが、役作りはどのように進められましたか？

松本潤（以下、松本）： 恥ずかしながら、今回のお話をいただくまで「総合診療」というものを知らなかったんです。そこで、原作にも描かれている総合診療とは実際にどういう世界なのかを知るために、本作で医療監修をしてくださっている生坂（政臣）先生に直接お話を伺う時間をいただきました。先生に総合診療の基本的なことから、普段どのように患者さんと向き合っているのか、ドラマに活かせることは何か、といったことまで、じっくりと取材させていただきました。このディスカッションの時間が、役を作る上で最も役立っています。

――生坂先生のお話で、特に印象に残っていることはありますか？

松本：「総合診療は問診がポイント」というお話です。現代は検査技術が進歩していて、検査をすれば多くのことが分かると思いがちですが、先生は問診こそが病気の診断を決める上で最も重要だとおっしゃっていました。じっくり患者さんから話を聞き、可能性を一つひとつ精査していくことで診断に辿り着く、というアプローチが非常に印象的でした。

――「問診」を表現する上で、セリフの言い方などで意識したことはありますか？

松本：ドラマの撮影は、どうしても日常会話よりテンポを速く話す癖が染み付いているんです。でも、徳重という役はそうじゃない。なので、僕自身のせっかちな部分をおさえて、なるべくゆっくり話すことを、最初の頃はかなり意識しました。ただ、撮影が進むにつれて徳重のリズムが自分の身体にも馴染んできたので、最近はそこまで意識しすぎず、自然にお芝居ができているかなと思います。

――共演者の皆さんも個性的な方ばかりです。小芝風花さん、新田真剣佑さん、木村佳乃さん、田中泯さんと実際にお芝居をされてみて、いかがでしたか？

松本：それぞれが演じるキャラクターが本当に個性的でバラバラなのが、本作の魅力的なところ。キャラクターとして対峙すると、まさしく「粒ぞろい」という感じで、全く違う人たちが集まっている面白さがありますね。僕は新しく病院に来た設定なこともあり、まだ密にコミュニケーションを取れていない部分もあって。これから話が進む中で、このメンバーとどう連携が取れていくのか、すごく楽しみにしています。

――具体的に、それぞれの方の印象を伺えますか？ まずは小芝風花さんから。

松本： 小芝さん演じる滝野は、柔道をやっていたというキャラクター設定もあり、ご本人もおっしゃっていましたが、体幹がブレない姿勢を常にキープしようとしていて、それが伝わるお芝居をされているなと感じました。あと、以前テレビ番組（『王様のブランチ』）でも言ったんですけど、白目がすごく綺麗。なかなかあんなに綺麗な白目の方はいらっしゃらないんじゃないかな。

――新田真剣佑さんはいかがですか？

松本：（新田）真剣佑は、役柄とのギャップがすごいですね。普段はすごくフレンドリーに接してくれるんですけど、役では考え方が真逆で対立する関係性なんです。だから、二人で話していると妙な間が生まれることが多くて。その、見つめ合っている時間が印象的です。「綺麗な顔してるな」と思いながら見ています（笑）。

――木村佳乃さんと田中泯さんは？

松本：（木村）佳乃さんは、普段がものすごく明るい方なので、一番役柄とギャップがあるかもしれません。本番になって役に入った瞬間に、声のトーンからボリュームまで一瞬で変わる。笑顔を絶やさない普段の姿から、スイッチが入る瞬間は「さすがだな」と思います。（田中）泯さんは、本当にすごいです。もともとダンサー、アーティストとして心から尊敬しているので、どういうアプローチでお芝居をされるのか興味津々で、現場でもよく観察させていただいています。「考える」というより「五感で感じて、それを体現する」という感覚が鋭い方なので、どの瞬間に何を感じてそう動いていらっしゃるのかなと観察するのが楽しいです。

●松本潤が“対話”のために大事にしていること

――現場では松本さんの存在が皆を活気づけている、というお話も出ています。座長として意識されていることはありますか？

松本： これは本作に限らずですが、主演として作品に参加させてもらうときは、なるべく周りの方々を巻き込むことを意識しています。誰かと二人だけで話すのではなく、近くにいる人にも話を振ってみたり、みんなで一つのことについて話したり。お芝居の相談をするときも、できるだけ周りにいる人たちに聞こえるように話して、情報を共有しやすいように心がけています。作品はみんなで作っていくものなので、そのための環境作りができたら、と常に考えています。

――本作は「対話」が非常に重要ですが、松本さんご自身のキャリアの中で、対話を通して何かが大きく変わった経験はありますか？

松本： 長く付き合っている友人でも、自分が思っているイメージと相手の現状がずれてくる瞬間ってあると思うんです。だから、久々に会ったときには「今、何にハマっているの？」とか「何が楽しくて、何が嫌だと感じている？」とか、そういうことをキャッチアップするようにしています。それが自分にとってすごく刺激になるし、普段の生活では得られない感情や情報に出会える。そういう時間はとても面白いなと感じます。

――もし周りに悩みを抱えている人がいたら、松本さんならどうしますか？

松本： どうやら僕はせっかちらしいんですよ（笑）。なので、人が悩んでいると聞くと、すぐに「どうにか解決したい」という思考が働いてしまう。でも、必ずしも相手はそれを求めていない、ということも経験上学んできました。だから今は、まず「そうなんだ」と聞く姿勢を心がけています。自分自身も、悩んでいることを口に出して、それを自分の耳で聞くことで考えが整理されることがよくあるので。もちろん、求められたらアドバイスはしますが、求められた以上のことは返さないようにしています。

――改めて、本作の見どころを教えてください。

松本： このドラマは、病気を治療するということがメインではなく、「疾患だけでは解決できない問題に、医師としてどう向き合うか」という物語になっています。特に序盤のエピソードは、総合診療科が何をやっているのかということを描く上で非常に重要なストーリーになっています。派手な手術シーンなどがあるわけではありませんが、このドラマが目指す「心温まるヒューマン医療エンターテインメント」という方向にしっかり進んでいると思います。

――日曜劇場という枠で放送されることへの思いはありますか？

松本：以前『99.9 -刑事専門弁護士-』（TBS系）をやったときも、「明日から月曜日が始まる前に、暗い気持ちにはなりたくないよね」とみんなで話した結果、あの作品が生まれました。今回も、ご覧になってくれた人の心がちょっと温かくなったり、軽くなったりするような、そんな作用のあるドラマをお届けできたらと思っています。

（文＝石井達也）