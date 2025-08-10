BoA¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶·ã¡Ö°ìÅÙ¥é¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎBoA¡Ê38¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith¡¡MUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡BoA¤Ï½÷À4¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢7·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE¡¡MUSIC¡¡DAY¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°ìÅÙ¥é¥¤¥Ö¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£