欧州U18記録保持者が圧勝

陸上のU-20欧州選手権は現地時間8日、フィンランドのタンペレで女子100メートルを行い、15歳のケリー・ドゥアラ（イタリア）が金メダルを獲得した。今年、室内60メートルと100メートルでヨーロッパU18最高記録を更新。圧勝劇に海外ファンは「次の五輪のファイナリストよ」と衝撃を受けている。

スタートから鋭く飛び出したドゥアラ。そのままリードを譲らず、11秒22（向かい風0.1メートル）で優勝した。欧州陸上連盟公式サイトは「15歳のドゥアラがタンペレ2025で圧巻の100メートル優勝」との見出しで記事を掲載。「この才能あふれる10代は、自分の肩にかかる大きな期待に気圧されてもおかしくなかった」とし、6レーンからの最速スタートで「ライバルたちを置き去りにした」と会場騒然の走りを伝えた。

同連盟は公式インスタグラムで実際のレース映像を公開。圧巻の走りに海外ファンからは「神童だ！」「次の五輪のファイナリストよ」「スターだ」「凄い」「ちょっと待って、凄すぎる。15歳は若すぎる！」「新たなスターの誕生だ」と仰天した様子のコメントが寄せられている。

記事によるとドゥアラはレース後、「フィニッシュではとても感情的になった。私にとって非常に重要な大会だったから。これは私と私のキャリアにとって大きな成功」と感激していた。



（THE ANSWER編集部）