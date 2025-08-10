１０月５日開催の「第５０回札幌マラソン」（真駒内セキスイハイムスタジアム発着コース・札幌市、報知新聞社など主催）に関連し、ＳＤＧｓ活動のプロギングイベントが９日、札幌市の中島公園などで行われた。

プロギングとは、ジョギングとゴミ拾いを掛け合わせたフィットネスで、２０１６年にスウェーデンから広まり、現在は世界１００か国以上で親しまれている。

この日は参加者２２人が２班に分かれ、公園内や札幌マラソンのコースの一部の豊平川河川敷など約４キロを走り、ゴミを拾うたびに「ナイス」「サンキュー」と声を掛け合い、明るく盛り上がった。回収したゴミの総量は約３キロに上った。

イベントを手掛けた「プロギングジャパン」の菅原康平さん（２７）は「プロギングの世界観や雰囲気を味わってもらえたら」と話す。大会当日は「グリーンランナーズ」と称した有志約３０人がハーフマラソンを走り、参加者が出すゴミを拾いつつ、最後方のランナーたちを励ますことも担う。

参加者の一人、札幌市の自営業・星林奈さん（３４）は「みんなでゴミ拾いをすると、すがすがしい気持ちになる。昨年、札幌マラソンに参加し、沿道の人たちの声援が励みになった。私もお役に立てれば」と笑顔で汗をぬぐった。