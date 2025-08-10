「明日の朝一番で区役所に行きなはれ」…ホームレスになった元AD会社社長の運命を変えた「現金でポンと20万円事件」

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『「自分には、どこか戻る場所が必要なんだ」…身も心も荒んだ元AD会社社長が本当に“帰りたかった”場所とは』より続く。

現金でポンと20万円事件

実家の前の大宮公園は、一夜の宿には快適そうだったが、さすがにそこに泊まるわけにはいかない。しつこく借金の取り立てに遭った両親からは、とうの昔に出入り禁止になっている。こっそり大宮公園を通り過ぎ、1キロほど離れた江野公園という公園に身を落ち着けた。そこが「現金でポンと20万円事件」の発端となった場所だ。

小学校前の看板を見て、民生委員の高田さんを訪ねたのは、その公園に来て数日後のことだった。

「明日の朝一番で区役所に行きなはれ」

高田さんはそう言った。

「明日の朝、なにがどうなるんやろう」

期待と不安でその夜はよく眠れなかった。蚊のせいで眠れないのはいつものことだったが。

区役所は公園から歩いて5分くらいのところにあった。そこで区役所の人にポンと20万円をもらったのだった。

「ほんとにいいんですか？」

20万円を手に、区役所から走り出るように外へ出た。行き先は千林商店街。子どものころから馴染みの、長い長い商店街。

「保証金なし・即入居可」の厳しい現実

そこでまず携帯を買った。一番安いやつ。安売りの洋品店でポロシャツとチノパンを買って身なりを整えて、次はアパートを探しに不動産屋に入った。

「とにかく安いところで即入居可、保証金なし、なんてところはないですかね」

そう言うと、まず、都島の穴蔵みたいなところに連れて行かれた。環状線の桜ノ宮駅から源八橋の方へ高架下を歩くと、奥はラブホテル街で、旧淀川沿いに戦後のバラックのような家が並んでいる。その光景はいまでもありありと思い出せる。なんなら迷わず道案内できるくらいだ。

普通マンションというと上に上がっていくのに、この部屋は地下に下りていく。入ると、ほとんど窓なし。名前が「リバーサイドサテライト」。どこがやねん。

「地下牢か」

さすがにこれは勘弁してもらった。運気が下がると思った。それでなくてもだだ下がりなのに。新しい家で再起を図るぞという高ぶった気持ちが一瞬冷めた。保証金がなくて即入居可、の現実を見せつけられた気がした。

家賃2万5000円で借りた部屋

2軒目に見たのが「メゾン・リッチタウン」というところで、名前がどないやねんという話なんだが、公園の前にあった。ただし全然リッチではない。くすんだクリーム色の外壁に、どの部屋にも塗り直したペンキがはげかかった窓枠がはめられていた。5階建ての1階で、中はなんだかじめじめとしめっていた。誰も借りないようなところだったけど、ぜいたくは言ってられない。

「まあこんなもんか」

借りることにした。家賃は2万5000円だったと思う。1軒目の経験から、高望みは無理だと思い知らされていた。そう思うと公園の前にあるという立地は、願ってもない好条件だった。

六畳間と台所の、1Kといえば聞こえはいいが、残念なことにドアを開けたらいきなり部屋。靴脱ぎ場もないくらいの圧迫感だった。両隣もきちきちにマンションが建っているので、窓はあってもまず光は入らない。暮らしてみてわかったのは部屋が傾いていることだった。試しにビー玉を拾ってきて床に置いてみたら、ころころと端まで転がっていった。

部屋を出たすぐ前にエレベーターがあるので、上がっていく住民が女の子を連れ込もうといちゃいちゃやっている声がしょっちゅう聞こえてきた。

毎月5000円ずつ返済することに

好条件といえばその公園がなんと、最後に寝泊まりした江野公園だった。ということは民生委員の高田さんの家の、目と鼻の先にあったということだ。

借りた20万は毎月、高田さんのところに返しに行くことになっていた。近くにアパートを借りましたと報告に行くと、高田さんは昔の、家賃の通帳みたいなのを出してきて、

「月にいくら返す？」

と聞いてきた。

「1万円」

と言ったら

「いや、もっと少なめにしとき。5000円にしとき」

5000円、高田さんに返しに行くことになった。無理して続かなくなるより、確実に返済できるようにという親心だったのかもしれない。

近くに住んでるのがよかったと思う。高田さんの家の前を通るたびに、

「ああ、そろそろお金を返しに行く日やな」

と思う。滞納しようという気にもならないし、するわけにいかない。高田さんは実にそっけなくて、行くとなにも言わずに通帳に判子を押してくれた。

