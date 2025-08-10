日米開戦が「すっきり感」を生んだとされる「驚きの背景」

戦後80年を迎え、私たちは「あの戦争」とどのように向き合えば良いのでしょうか。

日本はどこで「間違えた」のか。そもそもいつ始まったのか。掲げた理想はすべて誤りだったのか。「大東亜」は日本をどう見ていたかーー。

7月17日発売『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）著者の歴史家・辻田真佐憲さんが、右でも左でもない「戦争の全体像」を描き出すために、素朴な疑問から「あの戦争」を問い直します。

（※本記事は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』の一部を抜粋・編集しています）

白か黒かで割り切れるのか

あの戦争において日本が掲げた理想はこれまで「プロパガンダにすぎない」として、一括りに否定されることが多かった。いっぽうで、その反動ともいえるかたちで、そうした理想を過剰に称賛する動きも近年とくに高まっている。

しかし、それは単純に白か黒かで割り切れる問題なのだろうか。あるいは、その中間に、これまで見落とされてきた答えが存在するのではないだろうか。

何度も繰り返すように、歴史は現在からの解釈である。いま、国際秩序が揺らぎ、価値基準が再編されつつあるなかで、当時掲げられた理想の意味をあらためて問い直すべきときがきている。

少なくとも、大東亜戦争が勃発して間もないころ、日本軍がつぎつぎと戦果をあげていた時期には、その理想を手放しで礼賛する知識人が存在していた。それはたんに日本が勝ったからではない。「これで構図がはっきりした」と安堵し、ようやくこの戦争の意味が明確になったと受け止められたことも、大きな要因だった。

作家の豊島与志雄は、都新聞の名物コラム「大波小波」（現在の東京新聞にも継承されている）に、1941（昭和16）年12月10日付で「対米英戦に際し 今や意義明瞭」と題する一文を寄せて、その心情を率直に吐露した。

日米開戦のニュースを聞いて先づ私の胸を打つたのは、これで愈々（いよいよ）「聖戦」の意義がはつきりしたと言ふことである。今までは聖戦の名を以て呼ばれてゐてもどこかにはつきりしないもやもやしたものが去り切らなかつたのだが、こゝまで来れば「アジア民族の解放」と言ふ聖なる意義がはつきりして来た。

たしかに、それまでの日中戦争においても「聖戦」という表現は繰り返し用いられていた。しかし、その戦争目的はどこか曖昧であり、終始すっきりしない印象がつきまとっていた。それにたいして、米英を相手に掲げた「アジアの解放」というスローガンはあまりに明瞭で道義的だった。

日米開戦が生んだ「すっきり感」

中国文学者の竹内好は、『中国文学』1942（昭和17）年1月号に無署名で寄稿した「大東亜戦争と吾等の決意（宣言）」において、同様の感情をより赤裸々に表明している。

不敏を恥づ、われらは、いわゆる聖戦の意義を没却した。わが日本は、東亜建設の美名に隠れて弱いものいじめをするのではないかと今の今まで疑ってきたのである。

わが日本は、強者を懼れたのではなかった。すべては秋霜の行為の発露がこれを証かしている。国民の一人として、この上の喜びがあろうか。今こそ一切が白日の下にあるのだ。われらの疑惑は霧消した。美言は人を誑（たぶらか）すも、行為は欺くを得ぬ。東亜に新しい秩序を布くといい、民族を解放するということの真意義は、骨身に徹して今やわれらの決意である。（中略）支那事変に道義的な苛責を感じて女々しい感傷に耽り、前途の大計を見失ったわれらの如きは、まことに哀れむべき思想の貧困者だったのである。 （「大東亜戦争と吾等の決意（宣言）」）

竹内はここで、「東亜建設の美名に隠れて弱いものいじめをするのではないか」と疑っていたことを率直に認め、「支那事変に道義的な苛責を感じ」ていたと告白している。

そう、日中戦争はいかに美辞麗句を並べたとしても、同じアジアのなかで強国日本が弱い中国に攻め入っているという側面が否定しきれなかった。中国のナショナリズムに対抗するかたちで日本の特殊権益を守ろうという主張は、やはりある種のやましさを禁じえないものだった。

しかし、相手が米英となった途端、状況は一変した。両国は、それまで世界中に広大な植民地を築き、あるいは先住民を排除して国を成り立たせてきた超大国であり、日本はその支配構造に正面から挑む立場となった。「アジアの解放」という戦争目的もこれまでよりはるかにぴったりと当てはまった。これで、ようやく戦争の意義が明瞭になったと受け止められたのである。

似たような「すっきり感」を表明したものは、以上のふたりに限らない。そのため、大国を相手にして身震いするよりも、むしろ感情としては歓喜のほうがまさったのだった。

