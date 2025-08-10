結局こういうのが1番使える！【グローバルワーク】大人の即戦力！「ロングワンピ」

風通しがよく涼しく過ごせる「ロングワンピ」は、1枚でコーデが完成し、服装選びに迷ったときの救世主になりそう。今回は、ロングワンピが種類豊富にラインナップする【グローバルワーク】から、ミドル世代におすすめの商品をご紹介。大人っぽく上品に着こなせるティアードワンピや、主役級に映えるチェック柄ワンピなど、夏コーデの1軍になりそうなワンピが登場します。

着心地も◎ 大人に似合う最旬ティアードワンピ

【グローバルワーク】「さらさらリラックスノースリーブワンピース」\6,290（税込・セール価格）

ティアードシルエットが特徴のロングワンピ。背中側のギャザーとリボンも可愛いポイントに。とろみのある落ち感素材と、ビターチョコのような深みのあるブラウンカラーで、大人っぽく上品な着こなしに。スタッフのぺぺちこさんによると「接触冷感のサラサラな肌触り」とのこと。着心地の良さも期待できます。

着回し力も期待大！ 大人可愛いリラックスワンピ

【グローバルワーク】「エアリーリラックスノースリーブワンピース」\4,793（税込・セール価格）

エアリーな質感とリラックス感のあるシルエットが特徴。風をふんわりはらんで、暑い日も快適に過ごせそうなロングワンピ。広がりすぎないAラインシルエットとヨーク切り替えのギャザーデザインが、大人可愛い雰囲気を演出。スタッフのアリマさんが「前開きにして羽織りで着てもかわいいです」とコメントしているように、夏コーデのバリエーションも広がりそうです。

シルエットも変えられる！ 高機能ロングワンピ

【グローバルワーク】「遮熱撥水ワンピース」\6,290（税込・セール価格）

遮熱・UVプロテクト・接触冷感といった、夏に嬉しい機能性付きロングワンピ。撥水加工も施されているので、天気が変わりやすい夏も安心してお出かけできそう。水辺で過ごすアクティブシーンにも活躍しそうです。ウエストと裾のドローコードを絞って、シルエットの変化も楽しめます。

おしゃれ迷子の即戦力になりそうな主役級ロングワンピ

【グローバルワーク】「2WAYアソートキャミワンピース」\2,995（税込・セール価格）

チェック柄とティアードシルエットが目をひく主役級ワンピ。ポコポコとしたシアサッカー素材もアクセントになり、タンクトップやTシャツなど、シンプルなトップスを合わせるだけで、おしゃれな雰囲気をまとえるのが魅力。Wフロントの前後2WAY仕様、肩紐のアジャスターで着丈の調整可能。自分好みのスタイリングを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i