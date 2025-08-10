自分が死んだらどこに眠るのか…1990年代に「実家の墓の継承」に決着をつけるときがきた理由

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

墓などの精神文化は遅れて変化する

家族変動の影響が、墓に顕著に表出するまでにはタイムラグがあった。核家族化による家族の小集団化や夫婦制家族理念の定着が進んでも墓には大きな変化はなかったが、それが顕著な変化となって顕れてきたのは1990年以降である。

なぜこの時代に変化が起きたのか。私は1990年代以降の葬墓制の変化の要因を考えるうえで、戦後に形成された核家族のライフサイクルに着目した。

戦後の高度経済成長期に農村から都市へ移動した若者は、移動地で結婚し核家族を形成した。その戦後の核家族「第1世代」では、彼らの親が死んでも、ほとんどの人はふるさとの墓に埋葬したので、墓といえばふるさとのそれを指した。

ところが終戦の1945年に20〜30歳であった当時の若者は、1990年には65〜75歳と高齢期を迎え、家族のライフサイクルもラストステージを迎えた。戦後の核家族「第1世代」が高齢期を迎え、自分が死んだらどこに眠るのか、ふるさとの墓を継承するのか生活圏内につくるのか、といったことを決断し、ふるさとの墓の継承に決着をつけるときがきたのである。

彼らが生活圏に墓をつくるとすれば、1990年以降に変化が出てくるはずだ。「墓じまい（改葬）」が増えていくのも、同様の現象である。さらに核家族のライフサイクルでもラストステージは子が離家して夫婦だけの世帯となり、さらに配偶者の死亡によって単独世帯になる。そのことを高齢者となった核家族「第1世代」が実感し始めたのが1990年代だった。墓の継承を願っても、子どもが近くに住んでいなかったり、離婚や子世代の未婚化で、家族という集団の永続性が現実味を失っていったのである。

