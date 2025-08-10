夫が死んだらすぐ「離婚」する…日本で「死後離婚」が増えていった背景

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

戦後、家族はこう変わった

戦後から1990年代までの家族の特徴を分類すると、次のようになる。

戦後、家制度が法的に廃止されたものの、まだ家意識が優勢であり、家族が団体としての特徴を多く残していた時期（1945年〜1950年代）があった。女子しか生まれないと、将来、親戚の男子を養子にもらって家を継いでもらおうと考えていた人もいたという。

その後、高度経済成長による急激な核家族化によって家族が小集団化し、夫婦を単位とした夫婦制家族理念が定着する（1960年〜1970年代）。地方から若者が大都会へ出てきて結婚し、核家族を形成した。夫は外で仕事、妻は家で家事育児といった性別役割分業が盛んであったころである。

ところが、国際連合が女性の地位向上を目指して設けた国際婦人年で、第1回世界女性会議が開かれ、各国の法律、経済、政治、社会、文化制度における女性の地位向上のための「世界行動計画」が採択された。その後の「国連婦人の10年」（1976年〜1985年）によって日本でも変化が見られた。

1980年代後半になると、夫婦制家族（核家族）の内部に「規範解体」が起こり、家族の集団性がゆらいで個人化が認められるようになった。妻の男女平等意識が高まり、自我が目覚めた。

折しも「国連婦人の10年」で、各地域に女性センターができ、講演会などの啓発活動が盛んにおこなわれた。「○○さんの奥さん」「○○ちゃんのママ」と言われるように、結婚した女性は常に夫や子どもの付属物として生きてきたが、夫のため、子どものためにだけ生きる自分を解放しようとする。テニスなどのスポーツや習い事、夜の飲み会にも参加するようになった。夫が妻の気持ちを理解しないときには、離婚という選択をした妻たちも多い。この時期「妻からの申し立てによる離婚」が増えていった。離婚する経済的な余裕がなかった妻は、死んで墓を別にする“死後離婚”を考えた。

