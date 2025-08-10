Âç¸¶Í¥Çµ¡¡Äï»£±Æ!?¡¡°¦¤é¤·¤¤µÙÆü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë»ÐÄï¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê25¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Äï¤È¤ÎµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄï¤È¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿Æü¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Äï¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÄê¿©²°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»ÐÄï¤½¤í¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§Ì£¤¬»÷¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò°ìÈÖ²Ä°¦¤¯»£¤ì¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢Äï¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄï¤µ¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë»ÐÄï¡×¡Ö·»ÄïÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¡¢ºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£