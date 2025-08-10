「的中した」という人もいるが…「2025年7月5日に大地震」とは何だったのか

一部の予知夢騒動などで「大災難が訪れる」とされていた2025年7月が終わった。既に7月5日は過ぎ去っているが、予知夢の対象期間が7月とされていたこともあり、その期間内には7月30日には津波警報が発表される地震があった。

まずは7月を終えて予知自体が的中する現象があったのかの検証と、的中したと勘違いされやすい現象、また予知夢騒動の教訓となることについて取りまとめてみたい。

7月の予知夢検証

まず、大災難が訪れるとされる予知の的中、不的中について客観的にジャッジしたい。気象庁によると、地震予知は、時、場所、大きさの３要素を予測することであるとしている。今回の場合は「大災難」の予知夢であり、地震だけを対象とした地震予知とは異なるため、現象面も加えて「現象・大きさ」としておく。

そもそもの発信元の予知夢とされる、たつき諒氏『私が見た未来 完全版』によると、時は「2025年7月」、場所は「日本とフィリピンの中間あたり」、現象・大きさは「海底が破裂（噴火）」「太平洋周辺の国に東日本大震災の3倍はあろうかという津波」と定義できるだろうか。

「東日本大震災の3倍の津波」となると、まず、東北地方太平洋沖地震（東日本大震災は同地震の災害名）の津波の高さはどの程度であったか。検潮所で観測された最大の津波の高さは9.3m以上（福島県相馬）、津波の遡上高（陸地の斜面を駆け上がった津波の高さ）では国内観測史上最大となる40.5mが観測されている。そうなると、「7月に、日本とフィリピンの間の地域で、観測された最大の高さが約28m以上の津波発生」の3つが的中条件となるだろうか。

巨大な津波を引き起こす最も一般的な原因は、海底を震源とする大地震だ。2025年7月には、日本の国内外で幾つかの大きな地震発生があった。7月17日にはアリューシャン列島でマグニチュード7.2の地震、7月20日にはロシア極東カムチャツカ半島の東方沖でマグニチュード7.0、7.5の地震があった。これらは予知夢とは場所（日本以北のロシアやアメリカのアラスカ州であり）、現象・大きさ（巨大な津波を伴わないこと）が明確に異なっている。

過去にもたびたび群発地震があったトカラ列島でも今月初旬にやや大きな地震が相次ぎ、悪石島・小宝島では住民の方の島外避難に至った。その後、震度４以上の地震は5日間発生がなく、7月22日には島民の順時帰島という状況にある。トカラ列島は日本国内であるが、九州島を含む本土とフィリピンの間という見方はできなくもないが、現象・大きさ（海底火山がある地域であるが火山噴火はなく、巨大な津波を伴わないこと）は全く異なるだろう。

火山噴火という点では、霧島連山の新燃岳では6月27日に2018年以来となる噴火が発生。海外でも7月7日にインドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火、2021年以降火山噴火が続くアイスランドの南西部レイキャネス半島では7月16日に亀裂から溶岩が噴き出る噴火などが報告されている。しかし、予知夢とは場所（いずれも日本とフィリピンの中間あたりではない）、現象・大きさ（いずれも陸域の火山であり海域の火山ではない、巨大な津波もない）が異なるだろう。

津波は海域を震源とする地震以外にも、山が大きく崩れて海や湖に落下する（山体崩壊）、海底火山噴火、海底地すべり、また隕石などの衝突によるものがあるが、予知夢の期間である2025年7月には日本とフィリピンの中間あたりで発生した報告がない。

国家間による戦乱等による破壊的な核兵器等の使用も、それによる津波等も観測されていない。地球外からの隕石等の飛来について、数10m級の津波を引き起こすような隕石等があれば事前から観測等が行われるだろうが、少なくとも2025年7月には対象地域で津波を伴うような巨大な隕石等の落下は発生していない。

ここまでを7月28日に書いていたが、7月30日にカムチャツカ半島付近でマグニチュード8.7の地震があり、日本でも津波警報が発表された。同地震後にはカムチャツカ半島東部にあるクルチェフスコイ火山が噴火したとも報じられた。これらは的中に該当するだろうか。

まず、場所は日本とフィリピンの中間あたりではなく、カムチャツカ半島と5000km程度も大きく離れた場所であり、場所はまったく的中していない。

現象・大きさは、現状（8月1日午前時点）までの情報で、国内で津波の高さは最大1.3m、海外では海外報道等をもとにしたニュースでは「3〜4mの津波を観測」とも、「目視で5〜6mほどの津波が確認」とも言われている（波高か遡上高か詳細は不明）。現在のところ「観測された高さで28m近く」を的中条件とすると、最大でもその2割強である。3倍どころか東日本大震災より小さいことから、大きさが全く的中していないとみる。

また、地震後にあった火山噴火は陸域のもので海底火山の噴火でなく、今回の津波発生とも関係ないことから、こちらも的中していない。

これらを総合すると、著者の個人的見解としては、2025年7月に時、場所、現象・大きさの全てを満たす事象はみられなかったことから「不的中」であると評価できる。

的中したと勘違いしてしまう課題

一部のＳＮＳ上では、「一定の規模の津波や噴火があったこと」をもとに、部分的に的中などという見解も散見される。しかし、予知の条件となる場所、現象・大きさを満たさず、的中には値しないという点を明確にしたい。

参考まで、世界ではマグニチュード6代の地震は1年間の平均で136回（月平均11.3回）、マグニチュード７代の地震も1年間の平均で14回（月平均1.17回）発生し（気象庁ＨＰ）、日本周辺ではそのうち1割程度が起きていることも知っておきたい。もともと、地震予知があろうとなかろうと、世界中では多数の地震が発生しているのだ。

例えば、「〇月に大地震」と言っておけば、場所や大きさの的中条件を曖昧にしておけばまず的中する頻度であることを知っておくと、「海外で大地震、すわ予言的中か」、海外で大地震があると日本で大地震があるという「〇〇の法則」などと踊らされずに済むだろう。過去の記事で地震予知は誰でも当てられる実験をしているが、これも日本周辺で地震が多いことを利用したトリックを検証したものだ。

過去の地震予知関連でも、日常的に起こるような、また多少大きな規模の地震発生をもって、的中というなんとも条件のゆるい判定や、たまたま当たった時だけ殊更に吹聴（不定中の際は触れない）するような傾向もあった。

今回も、「津波発生や火山噴火をもって的中だ」という意見も散見される。しかし、例えば野球に例えてみれば、ピッチャーの投球が、ストライクゾーンから高さも幅も大きく外れて暴投したものを、ストライクとみなせと言っているようなものだ。そもそも、高さだけ、幅だけがゾーンに入っていてもストライクではない。

これまでの予知では、何でも無理やり条件や定義を広げてこじつけて、的中として扱ってしまうことも課題であったことから、今回はこの点を明確にしておきたい。

なお、時、場所、現象・規模のうち、今回の予知夢で最も的中が困難となることが想定されていたのが現象となる津波だ。東北地方太平洋沖地震の津波を3倍上回る津波ということは日本沿岸の平野部が壊滅しかねないレベルが想定される津波である。

かつ、日本とフィリピンの中間域では、これを大きく上回る規模の超巨大地震も想定されていない。過去に大地震が繰り返した南海トラフでも、科学的に想定されうる最大級である南海トラフ巨大地震で想定される津波は、日本の太平洋の広範囲に10m以上、高い所で30m以上とされているが、それでも「東日本大震災の3倍」などというには及ばない。

地震以外を原因とした歴史的に記録が残る国内最大級の津波は、長崎県島原で1792年に眉山が火山性の地震によって大きく崩れて（山体崩壊）、大量の土砂が狭い有明海に流入することで起きた津波がある。

この津波は対岸の熊本県側に大津波となって押し寄せ、さらに反射した波が長崎県側を襲い、最大で57mを超えたとされる記録がある。しかし、これは有明海という狭い海域の地形によるもので、太平洋岸の広い範囲に大津波が及ぶようなものではない。

なお、近年の海底火山噴火であれば、「国内の過去100年間で最大級の火山噴火」ともいわれる、小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」の噴火がある。2021年8月に大規模な噴火を起こし、沖縄などに大量の軽石漂着をもたらした。このとき津波が観測されているが、微弱なものであった。

2022年1月に起きた南太平洋・トンガ沖の海底火山の噴火では、トンガで最大20m、日本沿岸でも津波注意報、警報が発表され、日本でも最大1.3m程の津波が観測されている。このように、「海底火山活動による津波」じたいはあり得ない話ではない。

大災害デマの課題

結局のところ、時、場所、現象・大きさを満たした現象は発生しておらず、予知夢としては不的中といえる。現状のところでは、大災難の予知じたいや、その不的中をもって騒ぎを引き起こすような、二次的な災難が起きていないことには安堵したい。しかし、それだけでない今後の課題も幾つか浮上したと言える。

気象庁の野村長官は、6月の記者会見で、現在の科学では地震の日時などを特定して予知することは不可能だとしたうえで「デマと考えられるので心配する必要は一切ない」と呼びかけた通り、結局のところ、この「予知夢」や、これに便乗する予知予言の類が的中することは無かった。

災害デマの課題として、「結局のところデマを起源としても正しい備えが進みづらい」ということにあると考えている。「7月5日」に関連して、著名人が東京から脱出という話もニュースになったが、例えば「東京脱出」はリスク回避になるのだろうか。

これには二つの点で課題がある。まず、自宅が非常に堅牢で安心な場合もあり、移動中、移動した先の滞在地や宿泊先の方が高リスクである場合だ。移動中に運休等も想定されるだろう。津波や火災、土砂災害などに見舞われる立地や、自宅より耐震性が低い建物にあえて移動してしまう、もしくは東京圏以外での被災という可能性もあろう（そもそも「東京が被災」という話ではなかったとみられるが）。津波であれば、最大の想定でも都区部では沿岸のごく一部を除いて津波による浸水は想定されていない。他方、津波が想定される際には、交通機関の著しい混乱も発生する課題も浮き彫りとなった。不要な外出をしないことも備えになるだろう。

次に、結局は自宅に帰ってくるわけで、地震や災害に気をつけたいのであれば、一時的なものに過ぎず、意義の薄い避難より、それ以降過ごし続けて今後の様々な災害時に滞在している可能性の高い自宅の災害リスク評価や、それに基づいた備えをすることがより有意義である。

しかし、このような体系立てた防災についての理解は進んでおらず、せいぜい水や食料を買っておこうという程度で終わり、それも7月を過ぎると忘却の彼方へ行ってしまうことこそ課題であると考えている。

最後の課題として、関心が高いとみると、様々なインフルエンサー等が取り上げ、一斉にアクセスを稼ぎだすという課題も無視できない課題だ。当然、その裏側にはアクセス数だけでなく、収益性が絡んでいる点もある。本来は、「科学的根拠のないデマである」という事と併せた拡散が理想であるが、そのような「面白くなくアクセス数が伸びない」話は発信、拡散されにくいという点も課題だ。

とかく、「地震予知」は人々の関心が高い。しかし、「現在の科学では地震の日時などを特定して予知することは不可能」であることは、予知夢の内容などよりよほど全国民に知って欲しい情報であるが、これらはなかなか伝わっていかない歯がゆさもある。

本来は、5月にも指摘（【専門家が断言】「地震予知」は誰でもできる…しかし、「そんなものに意味はない」と言えるワケ）しているように、国の機関（関係省庁、研究機関）や学会等が戯言と無視せずに、専門機関として評価などを発表するべきである段階であるとも考える。予知夢騒動では、異例なものとして事前に内閣府、気象庁のXアカウントの地震予知が不可能とする投稿や、気象庁長官のコメントがあったが、事後のコメントや今後の同様な騒ぎの際に正しい情報発信を期待したい。

結果的には、30代半ば以上の方であれば記憶にあるだろう、「1999年、7の月、空から恐怖の大王が降ってくる」 で有名な、「ノストラダムスの大予言」と同じ結末となった。

近年でも何度も地震予知や未来人の予言などの荒唐無稽な説はSNS上をにぎわせてきたが、それらは期日を過ぎてしまうと全く話題にすらのぼらなくなり、人々の記憶から忘れ去られる。

国際的な社会現象にもなった今回の「2025年7月（5日）」も、既に同様の流れになっていくだろう。しかし、異例の騒ぎともなった今回の不的中の教訓は、ぜひ生かして欲しい。個人的には、今回の「不的中」をもって、荒唐無稽な地震予知を含む災害デマは相手にする必要がないと知ってもらう機会になればと思っている。7月5日は「災害デマ撲滅の日」にしてはいかがだろうか。

