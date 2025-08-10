Êª»ñ¶õÃæÅê²¼¤Ç¾¯Ç¯»àË´¤«¡¡¥¬¥¶¡¢14ºÐ¤ËÄ¾·â
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡ÛÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ê¤É¤Ï9Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¤Ç¶õÃæÅê²¼¤µ¤ì¤¿Êª»ñ¤¬Ä¾·â¤·¡¢14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¹ñÏ¢¤Ï¡¢¶õÃæÅê²¼¤ÏÎ¦Ï©¤è¤ê¤âÍ¢Á÷ÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢µ²²î¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÉõº¿¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¶Åö¶É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶õÃæÅê²¼¤Ë¤è¤ê23¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï124¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¶õÃæÅê²¼¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ²²î¤Ë¶ì¤·¤à½»Ì±¤Ë¤È¤ê´í¸±¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶¤Ç¤Ï7·î27Æü°Ê¹ß¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ê¤É¤¬¶õÃæÅê²¼¤ò³«»Ï¡£ºòÇ¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Êª»ñ¤¬Ä¾·â¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢³¤¤ËÍî²¼¤·¤¿Êª»ñ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤ÆÅ®»à¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£