ÌÀ¼£ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Î¤¢¤ëÄ®¡×¤Ç¡¢¡ÖºÇ¾åµé¤Î½É²°¤Ï¤É¤³¤â¤Ò¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³
ºÇ¾åµé¤Î½É²°¤Ê¤Î¤Ë¥Ð¡¼¥É¤¬¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ï¤±
ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
À¤³¦¾ðÀª¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤ò¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢1831Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÄ«Á¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢Î¹¹Ôºî²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï1878Ç¯¡¢47ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÚÃÏ¤òÎ¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
19À¤µª¤Î¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¸ÌÀ¹ñ¡×¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄËÜ½ñ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥É¤ÏÄÌÌõ¤Î°ËÆ£¤È¸½ºß¤Î½©ÅÄ¸©¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»Ãæ¡¢²£¼ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤¬½ÉÇñ¤·¤¿½É²°¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²þ¹Ô¤Ê¤ÉÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
²£¼ê¤Ï¿Í¸ý°ìËü¿Í¤Ç¡¢ÌÚÌÊ¤ÎÂç¤¤Ê¸ò°×¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¾åµé¤Î½É²°¤Ï¤É¤³¤â¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½¹¤¯¤Æ½¤¯¡¢¤ï¤Ó¤·¤¯¤Æ¡¢±ø¤¯¤Æ¡¢¤¸¤á¤¸¤á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤¸¤á¤Ã¤¿¤é¤·¤¤Ä®¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬¸å¤íÂ¤À¤±¤Ç¿Ê¤àÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¯¤È¡¢¿Í¡¹¤Ï¤ï¤¿¤·¤ò¸«¤è¤¦¤È¤ªÉ÷Ï¤¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤â½÷¤â°ìÍÍ¤Ë°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì»Ñ¤Ç¡¢¤Ç¤¹¡£
½É²°¤ÎÄâ¼ç¤Ï¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÉô²°¤Ï°Å¤¯¤Æ±ø¤¯¡¢ÃÝÀ½¤Î¤Ï¤·¤´¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æáû¤Ë¾ã¤ë¤Û¤ÉÇÂ¤È²ã¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ»Ãæ¤ï¤¿¤·¤Ï²£¼ê¤Ç¤ÏËè½µÌÚÍËÆü¤ËµîÀªµí¤¬°ìÆ¬ÅË¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Í¼¿©¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¤òÎ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ãå¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æù¤ÏÇä¤ê¤¤ì¡¢Íñ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¤ï¤Ó¤·¤¤¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤É¤³¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¤ÇÇã¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥ß¥ë¥¯¤â¤â¤¦¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈèÏ«¤ÈÃî»É¤µ¤ì¤Î±ê¾É¤È¤Ç¤¤¤¯¤Ö¤ó¤ß¤¸¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁáÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë½ë¤¯¤Æ¤â¤ä¤Î¿¼¤¤¤Ê¤«¡¢µÜ¤¹¤Ê¤ï¤Á¿À¼Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìî¼¡ÇÏ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÒÌÀ¼£ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¡Ö½É²°¡×¤Ç¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢Æü¸÷¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¡¢ÇôÊÉ¤Î½É²°¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÎ¸³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
