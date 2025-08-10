【ラウンドワン】【東京都競馬】優待投資「夏の鉄則」を一挙公開！超お得、超楽しいレジャーを味わう方法

熱すぎる「優待の夏」

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

今年も暑い日が続いております。夏は暑いのが当たり前ですが、ここまで暑いと消費も落ちますね。

平年並みの気温ですと、ビールや清涼飲料、アイス等の売れ行きも良く、ビアガーデンやスタミナのつく焼肉店などの外食業界も活気があります。

が、何せこの暑さ。熱中症になるから外に出るな、不要不急の外出は避け、エアコンの利いた部屋で過ごしましょうと、電気代を心配しながら、自宅で過ごす時間が増えています。

動かないと体力も落ちる。ここは暑さ対策をしながら外に出て、優待を使ってお得に夏を楽しもうではありませんか。今回はお一人でもご家族でも、夏に楽しむ優待銘柄をいくつかご紹介します。

来年の夏に向けて、今から準備してみませんか。

東京都競馬で「サマーランド」をゲット！

夏と言えばプール。プールや温浴施設、遊園地でレジャー気分を味わえる銘柄をいくつかご紹介しましょう。

東京の西部にある「東京サマーランド」。夏のレジャーでの人気施設の一つです。こちらのプールで1日遊べる入場券は東京都競馬（東プ・9672）の優待です。優待権利は12月の1回ですが、配当は年に2回。1年以上継続保有すると、いただける優待券の枚数も増えるので、ご家族の皆さんで楽しめます。

プールではありませんが、水着で遊べる温泉スパ「箱根小涌園ユネッサン」の入場券がいただけるのが藤田観光（東プ・9722）。現在株価が10,000円前後なので、投資額はかなり高くなりますが、優待の宿泊割引券などもかなりお得です。

飯田グループホールディングス（東プ・3291）で優待がもらえるスパ施設は、江の島にあります。藤田観光に比べると投資額もそこまで高くなく、今のところ配当利回りも4％を超えています。「江の島アイランドスパ」は夏の間は野外プールもあり、プールもスパも楽しめる施設。優待の権利確定月は3月で、配当は年に2回です。

遊べる銘柄の最後はプールの冷たさではなく、スリルの怖さで涼しくなる富士急行（東プ・9010）の優待を使って富士急ハイランドはいかがでしょうか。人気のジェットコースター「FUJIYAMA」やお化け屋敷の「戦慄迷宮」など、背筋の凍る怖さで暑さを忘れるかもしれませんよ。

映画は「イオン」…？

暑い時の外遊びはやはり危険。そんな時は優待を使って、涼しい屋内で遊ぶのも良いかと思います。

人気の「スポッチャ」を運営するラウンドワン（東プ・4680）。割引券などがもらえる優待の権利確定は3ヵ月ごとで、年に4回。有効期限が6ヵ月なので、まとめて使う事も可能です。懐かしい物から新しい物まで、遊びきれないほどサービスが充実しているので、一度行ったらはまりそうです。

室内レジャーと言えば、「カラオケ」。優待で楽しめるカラオケ銘柄はいくつかありますが、今月末で権利が確定するコシダカホールディングス（東プ。2157）はいかがでしょうか。同社が運営している「カラオケまねきねこ」では、飲食の持ち込みも可能ですし、午前中のお得な「朝うた」は会員価格が税抜きでなんと50円。お得にカラオケが楽しめますよ。

もう一つ、室内レジャーの王道と言えば「映画」ですね。東宝（東プ・9602）や松竹（東プ・9601）など、映画を無料で見ることができる招待券を出している会社はいろいろありますが、イオン（東プ・8267）の優待のオーナーズカードなら、全国のイオンシネマでいつでも映画が1,000円で見られます。ご家族の方も同様に割引されるので、家族で映画を楽しむのには最適だと思います。

冷たいスイーツは「ミニストップ」でゲット！

体の中からクールになる、冷たい物が食べられる優待もいくつか。

鉄板のミニストップ（東プ・9946）の権利確定も8月です。期間限定のプレミアムアイスクリームも優待券でいただけます。外出した際、暑くてたまらない時、ミニストップで食べるソフトクリームはまるで砂漠の中のオアシスのよう。8月に権利が確定したものは優待券が11月に届きますが、秋のアイスも美味しいですよ。

アイスと言えばサーティワン。B-Rサーティワンアイスクリーム（東ス・2268）も上場しています。優待券はデジタルのギフトカードで、600円が2枚。期間限定のフレーバーやアイスクリームケーキなど、一人で楽しんでも、ご家族やお友達と楽しんでも、美味しくうれしい優待の一つです。

プールに室内、アイスクリームと夏の定番が続きましたが、最後はアウトドア。スポーツやキャンプなどで使える優待です。

アウトドア優待は「アルペン」「ゼビオ」

スポーツ関連商品やアウトドアグッズが揃っているアルペン（東プ・3028）。優待額は株数が増えるほど多くなる銘柄で、気に入ったら買い増しをしても良いかと思います。アウトドア商品は非常時にも役立つので、一度チェックしてみるのもお勧めです。

店舗が多いゼビオホールディングス（東プ・8281）の優待も魅力的。20％割引券は高額商品を買う時には、かなりお得になります。セール品にも使えますし、ゴルフやアウトドアの専門店も展開しています。配当利回りも高めです。

人気の「オニツカタイガー」でも使えるアシックス（東プ・7936）の優待は割引電子チケット。昨年、優待を拡充し直営店舗の割引率を20％から25％、ECサイトの最大割引率を30％から40％にアップ。真夏のランニングは危険ですが、まずは形から入る方は今から準備するのも良いかと思います。

真夏に楽しめる優待銘柄もこうしてみるとイロイロあります。アウトドアでもインドアでも、冷たいものを食べながらエアコンが利いた部屋でゴロゴロでも、最近の夏の暑さは異常なレベルです。体を労わりながら、暑すぎる夏を優待で少しでもお得に楽しんでいただきたいです。来年の夏がまた酷暑になっても、楽しく乗り切りたいですね。

