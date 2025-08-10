¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¿´¤¬ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿´¤¬ÄÃ¤Þ¤ë¡©
¿´¤¬²õ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤½¬´·¤È¤Ï¡©
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤Ç¸µµ¤¤¬Í¯¤½Ð¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢33ËüÉôÆÍÇË¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
º£Æü¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÂ¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ´ü¤Ë»ä¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î³«¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤âË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¾Íµ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿º¢¡¢»ä¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤Å·µ¤¤ÎÆü¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢³°¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¶Êâ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ³°¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¡¢»ä¤¬¸«¤è¤¦¡¢¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡£
Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¢É÷¤Î²»¡¢¶õ¤ÎÀÄ¤µ¡¢±À¤Î·Á¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÎÇ¨¤ì¤¿ÎÐ¤Î¿§¡Ä¡Ä¤½¤ì¤é¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢À¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êåºÎï¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶
»ä¤ÏÅÄ¼Ë°é¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌÚ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤ê¡¢Áð²Ö¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Á³¡×¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÀÎ¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢º£¤â¤¢¤ë¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ë¡×¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èþ¤·¤¯¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ä¤·¤¬¤é¤ß¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ïº£¤âÀÎ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï½ª¤ï¤ë¡×
¡Ö¼«Á³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡×
¤½¤¦»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢µ¤¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¶õ¡×¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤·¤Æ³°¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±Áë¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É÷¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òº£¤¹¤°¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÁ´Éô¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤»þ´ü¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿É¤¤»þ´ü¤â±Ê±ó¤Ë¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤Þ¤¿¤¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¾Ç¤é¤º¡¢¤½¤·¤Æ¤´¼«¿È¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤¹ÎÏ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£