NEC¾®Àî¹Ò´ð¡¢³«ËëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¡ª°µ´¬¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à
¾®Àî¹Ò´ð¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢±ö³·ò¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1ÉôNEC¥Ê¥¤¥á¡¼¥Ø¥ó¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¤Ï2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥¤¥·¥¯¥ëµ¤Ì£¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
@espnnl OMHAAL! Koki Ogawa doet het op acrobatische wijze 🇯🇵👏 #nec #koki #ogawa ♬ original sound - ESPN NL
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿20ºÐ¤Î±ö³¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¡£¤½¤ÎÂåÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî¤¬¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Àî¤¬Ì¾¤òÃÚ¤»¤ë¡£¥Ç¥£¥ë¥¯¡¦¥¹¥Õ¥ê¥å¡¼¥Ç¥ë´ÆÆÄ¤ÏÅö½é¡¢±ö³¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¾®Àî¤Î1ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¸«»ö¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥¥Ã¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Àî¤ÏNEC¤Ç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ëÄÌ»»7ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£À¤µª¤ÎNEC¤ÇºÇÂ¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ëµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¾®Àî¤Ï186cm¤ÈÄ¹¿È¤Ç¡¢NEC»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂçÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£