歌手のBoA（38）が9日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。忘れられないライブを振り返った。

2004年にリリースされた「メリクリ」の話題となると、BoAにとって忘れられないライブがあると紹介された。それは2011年に行われた10周年ライブで当時の映像とともに振り返った。

そのライブで最後の曲に歌ったのが「メリクリ」。映像ではBoAが感極まり歌詞に詰まっていると、ファンが全員で大合唱する感動の場面があった。当時についてBoAは「10年間いろいろあったなって思いながらファンが歌ってくれてスゴく素敵だった」と感動したことを語った。

しかし、その後に“事件”が待っていた。それは歌い終えて「楽屋に入ったら会社の人間が“今日DVD収録なので、これではDVDに収録できないので、もう一回歌ってください”って」と歌い直しを要求されたという。

さらに「もっとひどいのが…だったらどっちか（泣いてるver.か泣いていないver.）を収録するべきじゃないですか。2つ全部（DVD）収録したんです。もう…大人って本当ずるいなって」と感動を“台無し”にされたことにモヤモヤしたことを伝えた。