2児の母・青木裕子が実感…子育てハウツーにはない「しんどいけどちょっと頑張る経験」の価値

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、10歳と9歳の2人の男の子の母。2024年4月には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、書籍『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』が発売されました。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、子どもが精神的に成長するために大切だと思う経験について。夏休みは子どもと過ごす時間が増えるからこそ、日々の接し方や関わり方を見直すいい機会。青木さんが感じた子育てのリアルな課題と、その中で見えてきた成長のヒントをお伝えします。

夏休み、自分のことは後回しにしがち

夏休みだ。子どもたちがずっといる。毎朝、早朝、同じ時間に起きる繰り返しが苦手な私は、実は夏休みがそんなに苦痛ではない。ランチを考えなくちゃとか、兄弟げんかが絶えなくて本当にうるさいとか、夏休みならではのしんどさもあるけれど、それにしたって、スケジュールに追われない開放感にはかえられない。翌朝のことを気にしなくてもいい夜の時間は本当にいい。ちょっとくらい遅くなってもいいか、と思えるから「夕飯はサクッと外食にしてもいいかな」とか「寝る前にオセロでもしようか」なんて言えちゃうのだから。

でも夏休みで困っていることが一つ。ピラティスに全然通えないのだ。やらなきゃいけないことじゃない自分のことって、子どもがいると、ついつい後回しにしてしまいがち。体が固まっている気がするなあ、運動したいなあと思っていても、50分間のレッスンに通う時間が捻出できない。だから、家で、何となく、こんな感じかなと動いてみるのだけど自己流では今一つすっきりしない。自己流だとどうしても“自分の出来る範囲で”やってしまうからだと思う。ちょっと無理したその先にいくには、私にはインストラクターさんの声掛けが必要なのだ。そして、ちょっと無理したその先にいかないと効果が出ないのだ。

しんどいけどちょっと頑張る経験は大事

子どもと接していても似たようなことを感じるときがある。どんなことでも“楽しく取り組む”に越したことはない。でも、成長するのは“ちょっと頑張ったとき”だと感じることがしばしばあるのだ。

例えば、幼少期、何時間も走り回った公園遊びよりも、へとへとでも頑張って歩いた公園の行き帰りのほうが、彼らの体力も気力も向上させていたのではないかとか。ともすると根性論のようだけど、少し違うのは、前向きにちょっと無理をするということ。つまり、公園で遊びたいという気持ちがあるから行き帰りは頑張って歩く。彼らを突き動かすのはやりたいことへの気持ちだ。

もちろん、「やりたいことなんでしょ？ それなら頑張れるよね？」と非常識なタスクを課すのはやりがい搾取になってしまうけれど、そこは加減かなあ。

年齢が上がって、やりたくないことでも頑張らなくてはいけないことが出てきたときに、身に着けた力が糧になるような気がする。そしてまた頑張れたらそれが次につながる力になる。だからこそ、子どもたちには、その時々の年齢などに合わせて、しんどいけどちょっと頑張る経験で成長していくことが必要だと感じている。

「やるべきことをやる力」はどう育てる？

そう考えると、子育てハウツーにばかり頼ってはいられないと思う。私がやたら教育関連の記事ばかり読んでしまうからかもしれないけれど、〈子どもが嫌がることを上手くやらせる方法〉って世の中にたくさんあるんだなあと感じる。「お片付けを嫌がる子にはゲーム感覚で取り組ませてみましょう」「お着替えを嫌がるなら自分で決めたと思えるように選択肢を用意してみて」そういったハウツーに私自身助けられたことも多いし、ありがたい情報も多い。

でも時々、「でもさ、やらなきゃいけないことはやらなきゃいけないんだよ」と思ってしまうことがある。（もちろん子どもによって拒絶の頑なさや拒絶行動の激しさに違いがあるので一概には言えないのだけど）例えば、ゲームやYouTubeをなかなかやめられないというお悩みに「時間で区切るのではなく“いくつのコンテンツをみ終わったら”とか“ここまでクリアしたら”などという約束にするとよい」というアドバイスをみたことがある。

確かに、と思う反面、私個人的にはそんなに息子に寄り添う必要がないような気もしている。つまり、何時までと決めたなら自身でその時間までに切り上げるよう管理をしてほしい。約束した時間の5分前に10分の動画をみ始めるのは違うだろう。みたいものが10分かかるものしかないのなら、そこは5分前の時点で切り上げるのか、途中まででも仕方ないと思うのか自分で選択してほしい、と思うのだ。多分そのとき、息子は機嫌が悪くなるだろうし、私に文句の一つでも言うだろう。足音大きめに歩いてみたり、ドアをちょっと乱暴に閉めたりするかもしれない。それでも、そうやって、我慢を覚えていくことも大切じゃないかなと思うのだ。そしてそれが精神的な成長につながるのではないか、と。

夏休みはまだ始まったばかり。子どもがいると大変だなあと思う反面、こうやって一緒にいられるのも今のうちだなあと感じることも増えてきた小学校6年生。子育ての難しさに心折れそうになるし、投げ出したくなることだってあるけど、それでもそれ以上に楽しいと思える自分がまだいることに安心する。

ピラティスになかなか通えない分、子どもと一緒に歩こうかなあ。夏休みだもの。ちょっと寝るのが遅くなるかもしれないけれど日が落ちて涼しくなってからお散歩に行ってみようと思います。

