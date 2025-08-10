「脱露」――戦後80年に蘇る「シベリア”民間人”抑留者」とその家族たちの「格闘の物語」【講談社本田靖春ノンフィクション賞受賞作品】

切り捨てられた「シベリア抑留者」の悲劇

敗戦後、南樺太はソ連に占領された。そこで普通の暮らしを営んでいた人々は突如、シベリアへと抑留される――。

1946〜1948年にかけて南樺太で、様々な理由からソ連軍に逮捕され、囚人としてシベリアのラーゲリ（強制収容所）に連行された人々は、過酷な労働を強いられた末に刑期があけてもソ連に残留させられた。彼らが“発見”されたのは、ソ連崩壊後のことだった。

軍人たちの悲劇としてはよく知られているシベリア抑留だが、数多くの民間人が囚われて家族と引き離されたことはほとんど知られていなかった。組織的な連行ではないことから、名簿もなく引き揚げ事業の対象からも外される。彼らは生きのびるためにソ連国籍を取得したが、そのために「自己意思残留者」として日本政府からは切り捨てられた。

ノンフィクションライターの石村博子さんが上梓した『脱露 シベリア民間人抑留、凍土からの帰還』（KADOKAWA）は、歴史のクレバスに落とされた名もなき民間人の足跡を明らかにする。8年強の取材で浮かび上がったのは、過酷な運命を背負わされた人々の尊厳をかけての生々しい格闘の物語だった。

本書は7月17日に発表された「第47回講談社本田靖春ノンフィクション賞」の受賞作でもある。

石村さんは次のとおり受賞のコメントを出した。

「軍人ではない、民間人のシベリア抑留者に関しては公的資料も乏しく、手記もわずかなものが断片的にしか残されておらず、これまでまとまった書籍は存在してきませんでした。

日本政府から「自己意思残留者」として切り捨てられた方々ですが、故国と家族を思いながら異郷の地で生き抜いた皆さんは、確かに「そこにいた」のです。

戦後80年の節目となる今夏に、顧みられてこなかった小さな声を集め、紡がせていただいた拙著が栄えある賞を受賞したことをたいへん嬉しく思っております」

本稿では、『脱露』から、その一部を抜粋してお届けする。

以下は、終戦後にソ連兵将校の運転手と1946年に運転事故を起こし収容所に入れられた佐藤弘さんとその母の悲劇の物語である。

佐藤弘 略年譜

1927年 12月12日 北海道夕張郡由仁村に生まれる

1939年頃 一家で樺太に渡る、西内淵で食堂経営

1942年 落合商工学校卒業後、内淵炭鉱の保安係に就職

1945年 8月〜 敗戦、真岡の王子製紙の工場へ配属

ソ連兵将校の車の運転手になる

1946年 5月1日 運転事故を起こし、将校の怒りを買う

逮捕〜裁判〜トゥガチ収容所へ

1950年 5月 刑期を終え、カンスクへ

1953年 シューラと結婚、2歳になるナディアという連れ子と暮らす

1954年 ソ連国籍取得

1964年 7月14日 未帰還者に関する特措法により戦時死亡宣告がなされる

1977年頃 妻シューラ死去

2月24日 戦時死亡宣告同意により除籍

1990年 カンスクでの生存・住所が判明

1992年 9月 初の一時帰国実現

1993年 3月

「カンスク日本人会」発足、会長に就任、後に「シベリア日本人会」

シベリア各地に残留する同胞の消息調査に取り組む

2015年 6月6日 自宅前で転倒し頭部を強打したことが原因で死去、87歳

敗戦一年前

初めての一時帰国をしたとき、弘氏はずいぶん前に夫人のシューラを亡くし、娘のナディアとも別居して一人暮らしをしていた。

弘氏がここに住むまでになった歴史を辿ってみよう。

一九二七年一二月に生まれた地は北海道夕張郡由仁村である。父親の東助氏は由仁駅で車掌を務め、妻のマサさんとの間には五人の子どもを授かった。弘氏は最初の子どもで、唯一の男の子である。

一家が樺太に渡ったのは三九年頃で、弘氏は一二歳。東助氏が身体を悪くしたので転地療養のためと言っていたようだが、新天地で一旗揚げたいとの山気もあっただろう。

果たして、落合に近い西内淵で炭鉱夫相手の食堂を開くとそこが大当たりした。千客万来、あまりの忙しさに渡されたお金は数える暇もなく、足元には紙幣がまき散らかされていたという話半分的な逸話も残っている。

ともかく、東助氏は資金がたまったら札幌に移り、街の中心の今井百貨店（後の丸井今井）のそばに店を出すという大きな目標に邁進していた。妹たちは店の手伝いに連日駆り出されたが、唯一の男の子の弘氏は、大事に慎重に扱われ、店の喧騒とは無縁のなかで成長した。

高等小学校を終えると落合の商工学校（二年制）に進学、卒業後は内淵炭鉱の保安係の事務職についた。妹たちも優秀で、二番目の妹は樺太中の才女が集まる豊原高等女学校に合格した。

資金も順調に増えていき、来年はいよいよ札幌だと、東助氏とマサさんは夢の実現に向かって奮闘を続けた。終戦の一年前である。

空腹、寒さ、重労働の三重苦

一九四五年八月九日過ぎ、ソ連軍侵攻の情報を受け、マサさんと妹たちは緊急避難を決行する。八月一六日、婦女子のために準備された引揚船に乗って、真岡から北海道へ。頼った先は、倶知安町に住むマサさんの妹のところだった。

終戦当時、弘氏は一七歳。男子残留命令のため、樺太にとどまった東助氏と弘氏父子は、引き揚げた家族の後を追おうと密航を試みる。しかし三度に及ぶ密航は、いずれも船の故障などで失敗し、ならばと密航のチャンスを得やすい真岡に移り住み、東助氏は鉄道工夫に、弘氏はソ連管理となった王子製紙で運転手として働くことになった。

弘氏の人生を決めた事故は、四六年五月一日の夜に起きた。その日はメーデーだったので、無礼講のような状態になり、仲間たちはどんちゃん騒ぎに突入する。弘氏はその後のことを座談会「シベリアに生きて」（『樺太・シベリアに生きる』）のなかでこう語っている。

「皆、飲んべえだから酒がなくなって、じゃ俺の家さ行くべしとなって小型トラックに乗ったんです。真岡の町はずれ、五キロくらいのところかな。日本の道は幅が狭い。左側は山で右は海です。車が落ちないように鉄柵があった。そのときに会社のロシア人の親方も乗っていたんですよ。ぼくが運転して、親方は立って屋根のところにつかまっていた。酔っぱらっているんだもの、その鉄柵にぶつかってひっくり返って、親方は海に落ちてしまった」

溺れかけた親方はカピタン（大尉）であった。無事救出されてけがはなかったのだが、カピタンは自分を殺すためわざと事故を起こしたに違いないと激怒。逮捕・糾弾される羽目になってしまった。取り調べを受け、一方的な裁判の末、反ソ罪で四年の刑を言い渡される。

真岡の拘置所に留置されると、八月初めには大泊に連行された。そこで船に乗せられ、ウラジオストクに。それからイルクーツク、ハバロフスクと回されて、気がつくと日本人は自分の他誰もいなかった。義弟の寛一氏は代わりにこう証言する。

「ラーゲリの小屋のなかではたったひとりの日本人だったそうです。開拓作業に就いて、木を伐り、畑を作ったりしたと言っていました。屋外の作業では日本人を見かけることもありましたが、話をすることは禁じられていたそうです」

その後トゥガチの収容所へ移転となるが、零下五〇度にもなる苛酷な土地で伐採の重労働を科せられた。トゥガチ収容所は、樺太から連行された民間人が集められたところである。しかし、ここでも弘氏は周囲に日本人を見ることはなかったという。空腹、寒さ、重労働の三重苦のなかで「どうにかして生きていかねばダメだ」だけを自分に言い聞かせて、耐え続けた。

つづきは、後編『「戦時死亡宣告」を拒みつづけた母の願いと息子の望郷――『脱露』で浮かび上がる「シベリア民間人抑留者」の記録』でお届けする。

