【今すぐ飲みたい】白い飲み物2種を混ぜて作る『即席ラッシー』に8千いいね「試したい」「買ってきます」【ママリ】

【今すぐ飲みたい】白い飲み物2種を混ぜて作る『即席ラッシー』に8千いいね「試したい」「買ってきます」
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの驚くほど簡単なドリンクレシピに注目しましょう。
飲むヨーグルトのとろみと、カルピスの爽やかな甘さが合わさり、まさに夏にぴったりの1杯ができあがりますね。カレーとの相性もぴったりでしょう。ラッシーを一から自宅で作るのはなかなか大変ですが、このレシピなら材料を混ぜるだけなので、誰でも簡単に挑戦できます。
材料はたったの2つでOK
インドで親しまれているヨーグルトベースの飲み物『ラッシー』。カレーにとても合う飲み物として愛されています。カレーと相性抜群のこのドリンクが、自宅で手軽に作れるとXで話題になりました。そのレシピとは一体…？
ⒸHG7654321
ⒸHG7654321
カルピスと飲むヨーグルトを1:2で割るとカレーにめちゃくちゃ合う美味しいラッシーが出来るから全人類にやってほしい。
この投稿には「試してみる」「濃縮カルピス購入して作ってみました。理科の実験のごとく計量をきっちりとしました。さっぱりすっきり味でドーナツにもよく合いました」といったリプライがついていました。
さっそく試してみたくなる、素晴らしいレシピの投稿でした。あなたもこの夏、試してみてはいかがでしょうか？
