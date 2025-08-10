北海道民おなじみ「子供盆おどり唄」、70年越しの「CD化」に道民が熱狂…時代を超えて愛され続けるワケ

道民にとっての「夏の風物詩」

例年8月13日から4日間開催される北海道の風物詩「さっぽろ夏まつり 北海盆踊り」。この季節になると道産子心に必ずよみがえるのが、「シャーンコ シャンコ シャンコ シャシャンがシャン」という、一度聞いたら忘れられない「子供盆おどり唄」のフレーズだ。多くの道産子にとって、このフレーズは単なる歌ではなく、夏の太陽が照りつける昼間の記憶、夕暮れの校庭で踊った盆踊り、そして家族や友人と過ごしたかけがえのない時間を呼び起こす、特別な“心の合言葉”である。

この「子供盆おどり唄」が70年以上を経て初めて単独CDとしてリリースされ、今、密かなブームを巻き起こしている。なぜ、令和の時代に、この懐かしのメロディが多くの人々の心を掴むのか。CD化を待ち望んだ北海道出身の著名人たちの熱いコメントから、その魅力の源泉を探っていく。

待望の単独CDがリリース

「子供盆おどり唄」は、1952年に北海道教育委員会により、子どもたちが健全に盆踊りを楽しめるようにと企画されたものだ。当時、GHQによる占領下では、戦前のような大人の盆踊り歌に代わる、新しい時代の盆踊り歌が求められていた。そんな中で誕生したのが、この軽快で子どもらしい盆踊り歌である。作詞は坪松一郎、作曲は山本雅之、歌は持田ヨシ子とキング児童合唱団が担当し、当時キングレコードからSP盤レコードとして発売された。この曲はゆっくりと北海道の子どもたちの間で広まり、戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、道内各地の盆踊り大会で定番曲となっていった。

長らくレコードやカセットテープなどで親しまれてきたが、2025年7月30日、発売から70年以上の時を経て、ついに単独CDとして初めてリリースされた。このニュースは、北海道民の間で瞬く間に広まり、SNSなどでも大きな反響を呼んだ。そしてそのブームを象徴するように、盆踊り歌にも関わらず8月1日付オリコンデイリーシングルランキングでは20位にランクインするという快挙を成し遂げた。この事実は、単なる懐かしさだけでなく、この曲が持つ普遍的な魅力が、現代の音楽シーンにおいても通用することを証明したと言える。

また、今回のCD化は、ただの復刻版ではない。盆踊りの会場で使いやすいように、1時間・25回連続で再生されるロングプレイ仕様になっているのだ。この実用的な工夫も、多くの道民、特に盆踊り大会の関係者に刺さった理由の一つだろう。時代を超えて愛される音楽と、現代のニーズに合わせたパッケージングが見事に融合した結果と言える。

北島三郎ら、北海道出身の著名人が明かす熱い想い

待望のCD化に際し、北海道出身の著名人たちがこの曲への熱い想いをコメントとして寄せた。その言葉からは、「子供盆おどり唄」が彼らにとっていかに特別な存在であるかが伝わってくる。

演歌歌手の北島三郎は、「北海道民の心の原風景とも言える『子供盆おどり唄』」と語り、この曲が、単なる歌ではなく、幼い頃の夏祭りの思い出といった忘れられない風景や記憶と結びついていることを示している。世代を超えて愛される演歌の大御所にとっても、この曲は特別な存在なのだろう。

お笑い芸人であるタカアンドトシからはコント風のコメントが到着。タカは、自身の結婚後に「北海道だけの盆踊りの歌だった」ことを初めて知り、当時の驚きを明かしている。北海道では誰もが知っている曲が、一歩外に出ればローカルな曲だったという事実は、道産子に共通するある種の「あるある」であり、郷土愛を再認識させるエピソードとして、共感できる人も多いはずだ。「蚊取り線香の香り」「子供達の笑い声」といったノスタルジックな情景描写も、この曲が持つ豊かな記憶の力を物語っている。

北海道出身のアーティスト怒髪天のボーカル・増子直純は、演者側の視点からCD化を待ち望んでいたことを告白。「十数年前、ライジングサン（音楽フェス）でDJをする時この音源を探しまくったがカセットしか入手できず涙を飲んだ」というエピソードから、今回のCD化がどれほど熱望されていたかが伝わってくる。

このほかにも、スキージャンプ選手の葛西紀明が「北海道の魂」と、アーティスト・DJの掟ポルシェ（ロマンポルシェ。）が「道民ソウルの血が騒ぐ！」と表現するなど、ジャンルを超えた著名人たちが、それぞれの形でこの曲への愛を語っている。タレントの藤本美貴が「夏の記憶そのもの」と語るように、この曲が幅広い世代にとって大切な思い出の曲であることがわかるだろう。

時代を超えて愛され続けるワケ

「子供盆おどり唄」が時代を超えて愛され続ける魅力は、一体どこにあるのだろうか。

その最大の魅力は、やはり「シャーンコ シャンコ シャンコ シャシャンがシャン」という、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなフレーズだろう。このリズミカルでシンプルな歌詞は、子どもたちでもすぐに覚えられ、盆踊りの楽しさを盛り上げる。

また、今回のCD化にあたり、モノラル録音のオリジナル音源が最新技術で蘇ったことも特筆すべき点だ。1957年にステレオレコードが登場する前の音源であるため、もちろんモノラル録音である。マスターテープには、時代ゆえのプチプチとしたノイズが目立っていたという。しかし、最新のAI技術によるノイズ除去とリマスタリングが施されたことで、元のモノラルならではの空気感や、時代を経た独特の質感を保ちつつ、よりクリアな音質で楽しめるようになった。現代の洗練されたデジタル音源にはない、唯一無二の魅力と言えるだろう。

そして、この曲は北海道の盆踊りにおける「文化」そのものとも言える。北海道では、多くの盆踊り大会で夕方の「子供の部」では「子供盆おどり唄」、夜の「大人の部」では「北海盆唄」が定番で流れる。この文化は、親子や祖父母から孫へと受け継がれ、地域社会の繋がりを強める役割を果たしてきた。この曲を聴けば、誰もが同じ盆踊りの振り付けを思い出し、言葉を交わさずとも心を通わせることができる。この「共有された記憶」こそが、何よりも強固な魅力なのだ。

今回のCD化は、過去の思い出を呼び覚ますだけでなく、次の世代へとこの文化を受け継いでいく、大きなきっかけになるだろう。単なる懐メロではない、「子供盆おどり唄」は、これからも北海道の夏の風物詩として生き続けていくに違いない。

