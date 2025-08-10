娘の友達の“盗み”が発覚。見て見ぬフリ？親の葛藤【ママリ】
娘の友達がお菓子を盗んだ
小学一年生のお友達が我が家き遊びに来た際
お菓子を盗んでいきました💦💦
幼稚園の頃からずっと仲良しで
小学校が別となり、久しぶりに我が家に遊びに来たのですが
とにかくその子のままが食べるものに厳しく（ままは管理栄養士）
お菓子もおやつの時に絶対1個！
他のお友達が食べていても、絶対一個！
もちろんアイスなんて3歳過ぎてから！
という感じでとにかく小さい時から厳しかったのですが
年長くらいになってから、
人の家に遊びにきて家に入るなり、目に入ったもの全て「これ食べたい」「あれ食べたい」が絶対でした。
きっと家では一つしか食べれないから、
お友達の家に行けば食べれる。と理解したのだと思います。
そして、なんと今日久しぶりに遊びに来たら
帰り際、うちのお菓子が入ってるパントリーに入り、お菓子をポッケに入れてました。
さすがにそれは、、と思ったので
その子なママが席を離した時に「〇〇ちゃん、さっきお菓子をポッケに入れた？」と聞くと、やば！みたいな感じでこっちを向き、コクンと頭を下げました。
「〇〇ちゃん、言えばあげるから、人のお家のものを勝手に持って行ってはだめだよ。」と話したら「わかった」と言いました。
この子のままには特に話してないのですが
こう言った経験された方いますか？
どの様な対応をしましたか？
なんとなく、パントリーに行ってポッケに入れてる時、ままもその姿を見ていてママとも目が合ったので親もわかってると思います。
けど、我が子がその様なことをしたので、口に出さなかったんだと思います。
どなたかヘルプください😭😭😭😭
出典：
qa.mamari.jp
家で制限がかかっている分、ほかの子の家に行ったときは「好きなものがたくさん食べられる」と舞い上がってしまうのでしょうね。そしてその延長で食べたいお菓子を盗んでしまった…。
いくら小学1年生とはいえ、その子のためにも盗みがダメなことは伝えなければならないし、しっかり理解してもらいたいですよね。
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
親に言うときは言い方に注意
次同じことあったら
お母さんに伝えますかね？🤔💭
人の物とるのは泥棒になるので…💦
娘も2年生のときに
遊びに行かせてもらってて
そこの子にシールを取られました💦
そこのお母さんと話する機会があったので
お伝えすると
(やはり盗んだりするのは親としても
知っとかないとだし私の子どもが同じことしたなら教えてほしい)
うちは裕福でなんでも買い与えてるから
人のもの盗むメリットないから
絶対しません！との返答でしたꉂ🤣𐤔
色んな親がいるので伝え方は
気をつけたほつがいいかもですが
伝えてもいい案件だと思います！
こちらのママも同じような経験をして親に注意したようですが、なんと「うちの子は絶対しません」と信じてもらえなかったそう。
そんな返答されたらこちらだってどうしていいかわからなくなりますよね。言うときは言い方にかなり気を付けた方が良さそうです。
非常識な親子共に出禁
いやそのお母さん見て見ぬふりは無いですよね😅💦
私ならもう出禁にしたい親子です。そんな事があって普通に家に招いてまで仲良くしたいと思えないです。
これからは呼ばないで外で会います。
子が悪いのはもちろんですが、注意するどころか何事もなかったかのように振る舞う姿に、「本当にそんなことがあるの？」と耳を疑いたくなりますよね。
常識が通じない相手とは、距離を取るのが自分と家族を守る一番の方法。こうした親子とは、今後は関係を見直した方がいいのかもしれません。
今回までは許すけど…
行きすぎたしつけで子供も可哀想ですよね...
とりあえず今回限り一度までは許すけど、次やったら前の時も見てましたよね？今回また同じことがあったのでお家で遊ぶのは控えさせてくださいと親にも伝えて家には入れないようにします。
今回までは大目に見てあげるというこちらのママ。でももう一度同じことをしたら、出禁にするそうですよ。2回目はさすがに許せませんよね。
今後の付き合い方は考えた方がいいかも
自分の娘が人の家のお菓子を盗んでいる現場を見ていながら、何の注意もせずスルーしたというママ友。その態度に対して、ママリに寄せられた声の中では、子ども本人はもちろんのこと、母親の対応を疑問視する意見が多数寄せられていました。
信頼関係があってこそ成り立つ子ども同士、親同士の交流。今後も付き合いを続けるのであれば、無理に関係を断つのではなく、少し距離を置いたり、自宅で遊ぶのは控えるなど、何らかの対策を考えておく必要がありそうです。
