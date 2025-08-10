「見どころは彼女の叫び顔」…『ドールハウス』の長澤まさみが次に挑む「想定外のジャンル」

「見たことのない顔を見せてほしい」

夏休みシーズンに入り全国の劇場が活況を呈す中、映画界の話題は吉沢亮（31歳）主演の映画『国宝』の興行収入が100億円を突破するかに注目が集まっている。

そんな中、着々と数字を伸ばしてヒットしていたのが長澤まさみ（38歳）主演の『ドールハウス』だという。

「『国宝』の公開から1週間後の6月13日から全国327館で公開されました。『国内映画ランキング』（興行通信社調べ）では公開初週から7週連続でトップ10入り。興収は17億円に達しています」（映画業界関係者）

同作は、亡き娘に似た「なんか変」な人形に翻弄される家族の恐怖を描いた、矢口史靖監督のオリジナル脚本で描いたミステリー作品だ。

長澤はミステリー作品が初挑戦となる。7月12日に行われた舞台あいさつでは、撮影前に矢口監督から「これまで見たことのない顔を見せてほしい」とリクエストされたことを明かし、「見どころは何と言っても叫び顔。夏の暑さを『ドールハウス』と共に乗り切ってください」とアピールしていた。

「昨年は三谷幸喜監督の最新作『スオミの話をしよう』に主演した長澤さん。興収は17.7億円とヒットしましたが、公開後ほとんど話題になりませんでした。しかし、『ドールハウス』では見事に自分の『殻』を破るような演技を見せているので、この作品での映画賞戴冠もありそうです」（同前）

今年は時代劇で初主演も……

'00年に女優デビューを果たした長澤にとって、これまでのキャリアで代表作と言えるのが、主演を務めフジテレビ系でドラマ版が放送され、劇場版3作が公開されている『コンフィデンスマンJP』シリーズだろう。

劇場版の第1作と2作で『報知映画賞』『ブルーリボン賞』の主演女優賞、『日本アカデミー賞』の優秀主演女優賞などを戴冠。興収は3作合わせて約97億円を記録した。

同シリーズで長澤は、コンフィデンスマン（信用詐欺師）チームの中心人物・ダー子役を演じ、同じチームのボクちゃん役を東出昌大（37歳）、リチャードを小日向文世（71歳）が演じている。

「東出さんは'20年1月、映画で共演した唐田えりかさん（27歳）との不倫を『週刊文春』で報じられて騒動になったものの、同年7月公開の劇場版に影響はなかった。それどころか、第3弾は22年１月に公開され東出さんも出演した。

東出さんの不倫よりも、劇場版のレギュラーキャストとしてファンに愛されていた三浦春馬さん、竹内結子さんが相次いで天国に旅立ち、劇場版第3弾では2人を追悼する場面も盛り込まれた。むしろ2人の不在が、製作チームのモチベーションが上がらない理由と言われています」（配給元の東宝関係者）

10月17日には長澤が時代劇初主演を務めた『おーい、応為』が公開される。

同作は江戸時代を代表する浮世絵師、葛飾北斎の娘・葛飾応為を主人公にした時代劇。娘であり弟子として、北斎と数十年を共にした応為は、親ゆずりの画才と豪胆さで男社会を駆け抜け、数少ない女性の絵師として活躍した実在の人物を長澤が演じる。

「ここ数年は、自堕落なシングルマザーを演じた主演映画『MOTHER マザー』（'20年）、主演した社会派エンタテインメント作のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『エルピス−希望、あるいは災い−』（'22年）など、女優としての挑戦を続けている。気の済むまで挑戦をしないと『コンフィデンスマンJP』シリーズの事は考えられないのが現状なのではないでしょうか」（芸能記者）

いずれにせよ、シリーズ続編が実現したら超パワーアップしたダー子を見ることができそうだ。

