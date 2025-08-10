ウブな男性に「俺には荷が重い…」と思われるアプローチ９パターン
「恋愛経験が少ない男性」を好きになったら、こちらが積極的に動かないとなかなか先へは進めないもの。とはいえグイグイ迫りすぎると、「どう対応したらいいのかわからない！」と相手を困らせてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性100名に聞いたアンケートを参考に「ウブな男性に『俺には荷が重い…』と思われるアプローチ」をご紹介します。
【１】「帰りたくない！朝まで一緒にいてほしい！」と捨て身ですがる
「そういう場面ですぐに相手を受け入れられないから、『恋愛ベタ』なわけで…」（20代男性）というように、焦って大胆な手に出ても、拒絶されてしまいそうです。ゆっくり親密になっていくほうが、「ひと晩限り」ではない実のある関係を築けるかもしれません。
【２】「私をどう思ってるのか聞かせて」とストレートに迫る
「頭が真っ白になって、気持ちとは裏腹に『別に何とも』とか言ってしまいそう」（10代男性）というように、相手のペースを尊重しないと、うまくいくものもうまくいかなくなりそうです。とはいえ、返事を急かさなければ、質問自体は急でも構わないでしょう。
【３】「私もそろそろいい年だし…」と結婚願望を匂わせる
「交際したらそのまま一気に婚約までさせられそうで、とにかくコワイ…」（20代男性）というように、将来の話を持ち出すと、男性は途端に逃げ腰になってしまうようです。「夫候補」として狙っているのだとしても、本人には黙っていたほうが賢明でしょう。
【４】「元カレのことを忘れさせて！」と無茶なことを頼む
「付き合う前から元カレが立ちふさがってたら、ハードルが上がってしまう！」（20代男性）というように、奥手な男性に傷心を癒す役目を負わせるのは、酷かもしれません。二人の絆がしっかりしてから打ち明ければ、全力で親身になってもらえそうです。
【５】「もう！なんでそんなに鈍感なのよ！」とプリプリ怒る
「好かれてるってわかっても、『鈍くてすみません…』くらいしか言えないかも」（10代男性）というように、マイペースすぎる相手にイラついてみても、急展開は望めなさそうです。とはいえ、好意は伝わるはずなので、戦略として怒ってみせるのもアリでしょう。
【６】「生脚だからさむーい！」と色気を全開にする
「胸とか強調されたらテンションは上がるけど、何をどうすべきかさっぱりわからない…」（20代男性）というように、オンナを武器にしても、ウブな男性はまごついてしまうだけかもしれません。その場での進展は期待できなくても、「気になる存在」として意識させるきっかけにはなりそうです。
【７】「酔っぱらっちゃったみたい…」とお酒の力を借りる
「俺に気があるのか、酔うと誰にでも言うのか判断できないから、ノーリアクションで通します（苦笑）」（20代男性）というように、飲み会などで迫ると、「酔っぱらいの戯言」だとスルーされそうです。流されたと感じたら、日を改めて「あれは本気だったんだよ」などと意思表示したほうがいいでしょう。
【８】「腕とか意外とたくましいんだね！」といきなりボディタッチする
「無邪気にスキンシップを図られたら、その場で固まってしまうと思う…」（20代男性）というように、相手に触れて距離を縮めようとしても、思惑通りにはいかないようです。とはいえ、拒絶まではされないなら、何度か試すと警戒を解いてもらえるかもしれません。
【９】「彼女いないなら私なんてどう？」と軽いノリで誘う
「嬉しいことは嬉しいけど、女子から言い寄られたことがないから戸惑う！」（10代男性）というように、重苦しいのはよくないかも…と気を利かせるのは逆効果のようです。「もしかして尻軽？」と思われても心外なので、緊張を隠さず自然体で誘うといいでしょう。
性急な行動に出たり、相手に期待を抱きすぎるのはNGのようです。自分がリードするにしても、相手の反応を見ながら慎重にことを進めましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年9月9日から16日まで
対象：合計100名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
