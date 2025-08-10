

YUNHO（東方神起）

『SMTOWN LIVE2025 in TOKYO』が8月9日と10日、東京ドームで開催。2日間合計で9万5千人を動員。東方神起ら16組65名が登場し、パフォーマンスを行う。9日の開演前には記者会見を実施し、KANGTA、YUNHO（東方神起）、LEETEUK（SUPER JUNIOR）、MINHO（SHINee）、SUHO（EXO）、IRENE（Red Velvet）、HAECHAN（NCT 127）、JAEMIN（NCT DREAM）、TEN（WayV）、GISELLE（aespa）、SHOTARO（RIIZE）、SION（NCT WISH）、JIWOO（Hearts2Hearts）が登壇。今年の『SMTOWN LIVE』は、SM Entertainment創立30周年、日本公演15年目という記念すべき年。記者会見には、各グループを代表するメンバーが、ライブへの熱い思いを語った。

【写真】東方神起『SMTOWN LIVE2025 in TOKYO』の模様

記者たちを前に、YUNHOは「わざわざ来てくださってすごくありがたいですし、今日は短い時間かもしれないですが、たくさんお答えできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします」と丁寧な挨拶で会見をスタート。

今回のライブの見どころについて質問されたYUNHOは、「今年は（創立）30周年なので、今まで見たことがない、名曲をリメイクするところは魅力的だと思っています」と語り、ファンを期待させた。さらに、「それだけじゃなく、コラボだったり、『SMTOWN』ならではの楽しみだと思っています。みんなすごく頑張って準備してきたので、皆さん思い切り楽しんでもらえると嬉しい」と、特別なステージへの自信をのぞかせた。

『SMTOWN LIVE』とは、韓国の芸能事務所SM Entertainmentに所属するアーティストたちが一堂に会するコンサートイベント。今年はSM Entertainment創立30周年、日本公演15年目、『SMTOWN LIVE』東京ドームで23回目（8月10日含む）、日本公演通算36回目（8月10日含む）。